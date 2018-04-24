Beto: “Olay sadece penaltı çıkarmak değil”
Spor Toto Süper Lig'de en son Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Seleznyov'un penaltı atışını kurtaran Göztepe'nin kalecisi Beto, “Türkiye liginde de bu penaltıları kurtarmak benim için önemli, çok mutluluk verici. Olay sadece penaltı çıkarmak değil, çıkardığınız penaltı takımınızın puanına, maç galibiyetine, beraberliğe ciddi bir değer katıyorsa anlamı vardır” dedi.
"DOĞRU TERCİH YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Takımın enerjisini gördüğü ve çok iyi bir proje olarak değerlendirdiği için sezon başında Göztepe'yi tercih ettiğini kaydeden Beto, "Geldikten sonra da bu enerjiyi çok iyi şekilde gördüm. İyi bir takımız, iyi bir teknik ekibimiz ve iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi enerjimiz var, o yüzden doğru tercihi yapıp buraya geldiğimi düşünüyorum" dedi.
"OLAY SADECE PENALTI ÇIKARMAK DEĞİL"
Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Seleznyov'un penaltı atışını kurtaran Beto, kalecinin bireysel olarak oyuna etkisine bakıldığında en önemli şeyin penaltı kurtarmak olduğunu belirterek, "Çok şükür ben de bu yönde kariyerim boyunca güzel işler yaptım, çok fazla penaltı kurtardım. Hepsinin birbirinden farkı ve önemi vardı. Türkiye liginde de bu penaltıları kurtarmak benim için önemli, çok çok mutluluk verici. Olay sadece penaltı çıkarmak değil, çıkardığınız penaltı takımınızın puanına, maç galibiyetine, beraberliğe ciddi bir değer katıyorsa anlamı vardır. Bu yüzden ben de takıma destek olduğum için, sadece bireysel olarak kendi değerimi ortaya koyup, kurtardığım penaltılarla takımıma katkı sunduğum için daha mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.
POKO: "BENİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Kalan 4 haftada zorlu maçlara çıkacaklarını söyleyen Andre Poko ise iyi takımlara karşı oynayacaklarını belirterek, "Her şeyimizi vermemiz ve bu maçları kazanmamız gerekiyor. Performansımdan memnunum şu ana kadar. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kardemir Karabükspor'da çok güzel günler geçirdim. Şu anda Göztepe'deyim ve Göztepe'nin iyi yerlere gelmesi için her şeyi yapıyorum. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Bu hafta Kardemir Karabükspor'la oynayacağız, bu maç zor olacak, benim için de zor olacak. Türkiye'de ilk Kardemir Karabükspor'da oynadım ama Göztepe'deyim. Takımın en iyi sonuçları alması için her şeyi yapacağız ve başarılı olacağız" dedi.
Sarı-kırmızılı takım idmana tam kadro çıkarken, sakatlığı nedeniyle son 2 hafta forma giyemeyen Demba Ba'nın da oldukça neşeli olduğu gözlendi.
- 24.4.2018 12:43
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klaus herkes filmin sonunu seyrediyor,kimse başından sonuna kadar seyretmek istemiyor.1.maç oynanırken tek.drktr.ve yedek oync.nerede olmakzorunda
Beto: “Olay sadece penaltı çıkarmak değil” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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