Göztepe hedef büyüttü!
Güzel bir başarı yakaladıklarını belirten Sepil, “Bu sezon artık katılma şansımız olur mu bilmiyorum ama her sene Avrupa’da olmayı kovalayacak bir Göztepe inşa ediyoruz” dedi
PROJELER DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de kalıcılığın önemine dikkat çeken Sepil, "Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Yapımı devam eden stadımız, Torbalı'da kuracağımız akademi Göztepe'nin geleceği için önemli projeler. Bunların hayata geçmesi bizim daha güçlü olmamızı sağlayacak" diyerek sözlerini noktaladı.
GÖZ-GÖZ'DEN 8'İNCİ DALYA
Geçen yıl play-off finalinde Eskişehir'i yenerek 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göz- Göz, ligdeki 800 maçına Akhisar karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılılar geride kalan 799 maçta 250 galibiyet, 255 beraberlik ve 294 yenilgi alırken, rakip kaleye 844 gol atıp kalesinde 946 gol gördü.
TAMER TUNA ÇÖZÜM BULDU
Göztepe'de ?gözler sakatlıkları süren Demba Ba ve Traore'ye çevrilirken, Tamer Tuna'nın eksikleri dert etmediği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta da kadroda olmayan bu ikilinin yerine forvette Bursa'ya gol atan Ghilas'ı kullanmayı düşünen tecrübeli hocanın, defansın soluna Tanju'yu monte edeceği bildirildi. Öte yandan sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan ve Hakan'ın yanı sıra kart cezalısı Tayfur forma giyemeyecek.
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
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