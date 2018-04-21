Göztepe hedef büyüttü! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    hedef büyüttü!

    Göztepe hedef büyüttü!

    Güzel bir başarı yakaladıklarını belirten Sepil, “Bu sezon artık katılma şansımız olur mu bilmiyorum ama her sene Avrupa’da olmayı kovalayacak bir inşa ediyoruz” dedi

    Spor Toto 'de yarın Akhisar'a konuk olacak 'nin başkanı önemli açıklamalarda bulundu. Bu sezon güzel bir başarı yakaladıklarını söyleyen Sepil, "Kalan 5 haftada da en iyi sonuçları alıp ligi en güzel yerde bitirmek istiyoruz. Bu sezon 'na katılma şansımız olur mu bilmiyorum ama her sene Avrupa'da olmayı kovalayacak bir Göztepe inşa ediyoruz" diye konuştu.

    PROJELER DEVAM EDİYOR
    Süper Lig'de kalıcılığın önemine dikkat çeken Sepil, "Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Yapımı devam eden stadımız, Torbalı'da kuracağımız akademi Göztepe'nin geleceği için önemli projeler. Bunların hayata geçmesi bizim daha güçlü olmamızı sağlayacak" diyerek sözlerini noktaladı.

    GÖZ-GÖZ'DEN 8'İNCİ DALYA
    Geçen yıl play-off finalinde Eskişehir'i yenerek 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göz- Göz, ligdeki 800 maçına Akhisar karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılılar geride kalan 799 maçta 250 galibiyet, 255 beraberlik ve 294 yenilgi alırken, rakip kaleye 844 gol atıp kalesinde 946 gol gördü.

    TAMER TUNA ÇÖZÜM BULDU
    Göztepe'de ?gözler sakatlıkları süren ve Traore'ye çevrilirken, 'nın eksikleri dert etmediği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta da kadroda olmayan bu ikilinin yerine forvette 'ya gol atan Ghilas'ı kullanmayı düşünen tecrübeli hocanın, defansın soluna Tanju'yu monte edeceği bildirildi. Öte yandan sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan ve Hakan'ın yanı sıra kart cezalısı Tayfur forma giyemeyecek.
    1. 21.4.2018
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