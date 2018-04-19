Göztepe hentbolde ilk 3’ü hedefliyor
TARAFTARA ÇAĞRI
Zorlu mücadelede taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen Deniz Durmaz, "Sezonun artık sonuna yaklaşıyoruz. İzmir'de yalnızca 2 maçımız kaldı. Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı salona bekliyoruz. Onların desteğiyle çok daha güçlüyüz" diye konuştu.
HEDEFLER TUTTU
Sezon başında koydukları hedefleri tutturduklarını belirten Durmaz, "Sezona başlarken koyduğumuz hedefler doğrultusunda Avrupa Kupaları'nda son 16 takım arasına kalmayı başardık. Türkiye Kupası'nda da final oynama başarısı gösterdik. Geriye kalan tek hedefimiz sezonu ilk 3'te bitirmek. Bunu da taraftarlarımızla gerçekleştireceğiz" dedi.
- 19.4.2018 14:44
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Galatasaray, eski gözdesi Jefferson Farfan'ı yeniden gündemine aldı
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10ur ver genci al ihtiyarı. ligimizin adı Türkiye ihtiyarlar ligi olarak değiştirilirse daha gerçekçi olur. hiçbir zevk ve hedef yok. yazık..
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CELAL SEN ONCE MERTCAN TRANSFERINI ACIKLA 880 BIN DOLARI NIYE VERDIN KIME NEYIN PARASI
Göztepe hentbolde ilk 3’ü hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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