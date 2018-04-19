Göztepe de Barış’ın peşinde
Göztepe'nin, Spor Toto 1. Lig'de playoff mücadelesi veren Altınordu'nun genç yıldız adayı Barış Alıcı'nın peşine düştüğü öğrenildi.
Göztepe'nin, Spor Toto 1. Lig'de playoff mücadelesi veren Altınordu'nun genç yıldız adayı Barış Alıcı'nın peşine düştüğü öğrenildi. Daha önce Başakşehir ve G.Saray'ın istediği 20 yaşındaki sağ kanat için İzmir ekibinin de girişimlerde bulunduğu belirtildi. Altınordu'nun ligde 10 gol atan Barış'a 3 milyon Euro bonservis istediği kaydedildi.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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