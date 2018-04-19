Göztepe de Barış’ın peşinde – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    de Barış’ın peşinde

    Göztepe de Barış’ın peşinde

    'nin, 1. Lig'de playoff mücadelesi veren Altınordu'nun genç yıldız adayı 'nın peşine düştüğü öğrenildi.

    'nin, 1. Lig'de playoff mücadelesi veren Altınordu'nun genç yıldız adayı 'nın peşine düştüğü öğrenildi. Daha önce ve G.Saray'ın istediği 20 yaşındaki sağ kanat için ekibinin de girişimlerde bulunduğu belirtildi. Altınordu'nun ligde 10 gol atan Barış'a 3 milyon Euro bonservis istediği kaydedildi.
    1. 19.4.2018
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