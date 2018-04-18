Altınordulu Barış, Göztepe radarında
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altınordu'nun genç sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı'yla Spor Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin de ilgilendiği öğrenildi.
Daha önce Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın istediği Barış için Göztepe'nin de girişimde bulunduğu belirtildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Teknik Direktör Tamer Tuna, 26'ncı haftada Bornova Stadı'nda oynanan Altınordu-İstanbulspor karşılaşmasını protokol tribününden takip etmişti.
Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme biriminin Barış'ı takip etmeyi sürdürdüğü öğrenildi. Şimdilik sadece nabız yoklayan Göztepe'nin sezon sonunda resmi teklif sunması bekleniyor. Son olarak Gazişehir Gaziantep deplasmanında rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 10'a çıkaran 20 yaşındaki Barış için Altınordu 3 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Kırmızı-lacivertliler, Barış'la birlikte sağ bekte görev alan ikizi Kerim'in de aynı takıma transfer olmasını talep ediyor.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:50
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
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