Mehmet Sepil: "Ba kalmak istiyor"

Bursaspor zaferiyle 3 maç aradan sonra galibiyet hasretine son veren Göztepe'de Mehmet Sepil, takımın geldiği noktanın muazzam olduğunu söylerken, fikstür avantajlarına da değindi. Sepil, "Futbolda hep şunu diyorum; fikstür iyi diyoruz ama olmadığını geçtiğimiz yıllarda bazen gördük. Tabii şöyle iyi; beş maç var üç tanesi içeride ve Akhisar da bize Karşıyaka kadar yakın. Tek uzak deplasman Konya. İlk hedefimiz olan 40 puanı aldık. Sonra 'Avrupa olur mu?' diye uğraşıyoruz. 14 yıl sonra lige çıkmış bir takım olarak Avrupa Kupası kovalıyoruz" dedi.



BA KALMAK İSTİYOR

Beşiktaş'la gerginlik yaşadıkları Demba Ba konusuna da açıklık getiren Başkan Sepil, "Şu an görüşüyoruz. Demba Ba kalmak istiyor daha detaylı bakıyoruz. Futbol okulu projesi var. 50 yaşını şimdiden planlıyor. Bizimde futbol okulu projemiz var onunla kalırsa futbolculuk dışında daha detaylı bir sözleşme fikrimiz var. Çok karakterli ve profesyonel bir oyuncu" diye konuştu.