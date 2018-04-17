Mehmet Sepil: "Ba kalmak istiyor"
Bursaspor zaferiyle 3 maç aradan sonra galibiyet hasretine son veren Göztepe’de Mehmet Sepil, takımın geldiği noktanın muazzam olduğunu söylerken, fikstür avantajlarına da değindi.
Bursaspor zaferiyle 3 maç aradan sonra galibiyet hasretine son veren Göztepe'de Mehmet Sepil, takımın geldiği noktanın muazzam olduğunu söylerken, fikstür avantajlarına da değindi. Sepil, "Futbolda hep şunu diyorum; fikstür iyi diyoruz ama olmadığını geçtiğimiz yıllarda bazen gördük. Tabii şöyle iyi; beş maç var üç tanesi içeride ve Akhisar da bize Karşıyaka kadar yakın. Tek uzak deplasman Konya. İlk hedefimiz olan 40 puanı aldık. Sonra 'Avrupa olur mu?' diye uğraşıyoruz. 14 yıl sonra lige çıkmış bir takım olarak Avrupa Kupası kovalıyoruz" dedi.
BA KALMAK İSTİYOR
Beşiktaş'la gerginlik yaşadıkları Demba Ba konusuna da açıklık getiren Başkan Sepil, "Şu an görüşüyoruz. Demba Ba kalmak istiyor daha detaylı bakıyoruz. Futbol okulu projesi var. 50 yaşını şimdiden planlıyor. Bizimde futbol okulu projemiz var onunla kalırsa futbolculuk dışında daha detaylı bir sözleşme fikrimiz var. Çok karakterli ve profesyonel bir oyuncu" diye konuştu.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:05
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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