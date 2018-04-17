Mehmet Sepil: "Ba kalmak istiyor" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    : "Ba kalmak istiyor"

    Mehmet Sepil: "Ba kalmak istiyor"

    zaferiyle 3 maç aradan sonra galibiyet hasretine son veren ’de , takımın geldiği noktanın muazzam olduğunu söylerken, fikstür avantajlarına da değindi.

    zaferiyle 3 maç aradan sonra galibiyet hasretine son veren 'de , takımın geldiği noktanın muazzam olduğunu söylerken, fikstür avantajlarına da değindi. Sepil, "Futbolda hep şunu diyorum; fikstür iyi diyoruz ama olmadığını geçtiğimiz yıllarda bazen gördük. Tabii şöyle iyi; beş maç var üç tanesi içeride ve Akhisar da bize Karşıyaka kadar yakın. Tek uzak deplasman . İlk hedefimiz olan 40 puanı aldık. Sonra 'Avrupa olur mu?' diye uğraşıyoruz. 14 yıl sonra lige çıkmış bir takım olarak kovalıyoruz" dedi.

    BA KALMAK İSTİYOR
    'la gerginlik yaşadıkları konusuna da açıklık getiren Başkan Sepil, "Şu an görüşüyoruz. Demba Ba kalmak istiyor daha detaylı bakıyoruz. Futbol okulu projesi var. 50 yaşını şimdiden planlıyor. Bizimde futbol okulu projemiz var onunla kalırsa futbolculuk dışında daha detaylı bir sözleşme fikrimiz var. Çok karakterli ve profesyonel bir oyuncu" diye konuştu.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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