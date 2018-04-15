Sumudica: Bu galibiyet benim hakkım
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gençlerbirliği maçının ardından, “Bu galibiyet benim hakkım” dedi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:02
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Portekiz'den Beşiktaş'a Brahimi müjdesi!
Toplam 1
Yorum
alik ne müjdesi. brahimi haziran 2019 a kadar sözleşmesi var gelmez. klübü 1 yl daha brakmaz.21 milyo e ya bjk alamaz bu kadar uyduruk yalan
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 1
Yorum
ismim halamında sakalı olsaydı amcam olurdu
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Sevilla ve Villareal Alper Potuk için geliyor
Toplam 8
Yorum
Perde Arkası Değerini bulan her futbolcu gönderilmelidir. 12 milyon Euro Alper için çok iyi para. Keşke verseler ama sanmıyorum vereceklerini.
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