Sumudica: Bu galibiyet benim hakkım – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    : Bu galibiyet benim hakkım

    Sumudica: Bu galibiyet benim hakkım

    Kayserispor Teknik Direktörü Marius , Gençlerbirliği maçının ardından, “Bu galibiyet benim hakkım” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius , "Oyun felsefesini değiştirdik. Mücadele eden oyuncular sahadaydı. Takım kaybettiğinde her zaman sorumluluk bendeydi. Bugün takım kazandı. Bu galibiyet de benim hakkım. İyi durumdayız. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Önümüze bakacağız Başakşehir ile cuma günü çok zor bir maçımız var. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. İyi çalışacağız. Herkese gücümüzü göstereceğiz. Kayserispor'un iyi ve dişli bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. Galibiyeti hak ettiğimize inanıyorum. İlk dakikadan 90. dakikaya kadar oyunu kontrol ettik. Her zaman takımın gelişimi için destek olacağım. Buraya gelen takımların kolay kolay gol atmalarını istemiyorum. Bugün sahada Boldrin ve Amorim iyi oyuncuydu ikisini sahaya sürdüm. Boldrin çok önemli bir gol attı. Amorim bir gol attı ve asist yaptı" diye konuştu.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:02
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