Göztepe'de büyük şok!
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Demba Ba ile Oscar Scarione, Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı!
İşte o açıklama
Sağlık heyetimiz, oyuncularımız Demba Ba ve Oscar Scarione'nin sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.
Demba Ba: Oyuncumuz Demba Ba'nın Salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşanmıştır. 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam eden oyuncumuza MR tetkiki yapılmış ve oyuncumuzda "Hamstring kasında ödem ve zorlanma" saptanmıştır.
Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.
Oscar Scarione: Oyuncumuz Oscar Scarione'nin sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:55
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
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