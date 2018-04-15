Göztepe'de büyük şok! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'de büyük şok!

    Göztepe'de büyük şok!

    'de sakatlıkları bulunan ile , Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı!

    Kulübü'nden yapılan sağlık bilgilendirmesinde ile Scarione'nin Bursa maçı kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.

    İşte o açıklama

    Sağlık heyetimiz, oyuncularımız Demba Ba ve 'nin sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.

    Demba Ba: Oyuncumuz Demba Ba'nın Salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşanmıştır. 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam eden oyuncumuza MR tetkiki yapılmış ve oyuncumuzda "Hamstring kasında ödem ve zorlanma" saptanmıştır.

    Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.

    Oscar Scarione: Oyuncumuz Oscar Scarione'nin sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:55
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