Göztepe evinde güldü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve 3 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.

Ligde aldığı kötü sonuçlar sonrası hafta arasında teknik direktör Paul Le Guen'in görevine son veren Bursaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Er takımının başında çıktığı ilk maçında Göztepe karşısında sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan ve küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Bursaspor maça etkili başladı. Özellikle Yusuf Erdoğan ile rakip kalede tehlikeli olan yeşil beyazlılar gol fırsatı yakalasada ilk yarıda aradığını bulamadı ve ekipler soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

Göztepe ikinci yarıya golle başladı. 51. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Nabil Ghilas topu ağlarla buluşturdu. Ghilas bu golle birlikte 11. haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasından sonra Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü atmış oldu.

55. dakikada Bursaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Stancu, Batalla'nın pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluştu. Göztepe kalecisi Beto'yu çalımlayan Stancu'nun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Göztepe 79. dakikada Tayfur Bingöl'ün attığı golle maçta farkı 2'ye çıkardı. Tayfur bu golle bu sezonki 5. golüne imza atmış oldu.

