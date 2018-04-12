Göztepe'ye terapi! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'ye terapi!

    Göztepe'ye terapi!

    Sepil, konusunda bir hayli yıpratılan takımı maçına motive etmeye çalışıyor. Morali bozulan Senegalli yıldız golcünün de kontratını uzatmak için büyük bir çaba sarf ediyor

    'a 5-1 mağlup olarak hayal kırıklığına uğrayan , pazar günü konuk edeceği 'u yenerek geçmişe sünger çekmek istiyor. Sarı-kırmızılılar kalan 6 hafta öncesi matematiksel olarak Avrupa hedefinden kopmazken, Başkan 'in takımı motive etmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi. konusunda bir hayli yıpratılan Göztepe'de Sepil'in teknik ekiple futbolculara tam destek verdiği öğrenildi. Hem Teknik Direktör Tamer Tuna'nın hem de Başkan Sepil'in özellikle hakkında çıkan haberler ve taraftarın gösterdiği tepkiler yüzünden morali bozulan Ba'ya sahip çıktığı ifade edildi. ekibinin Senegalli yıldızın sözleşmesini uzatmak için girişimlerini hızlandırdığı bildirildi. Bursaspor maçını kazanıp tekrar taraftarın gönlünü alacaklarını belirten Tuna da, "Bizim bir hedefimiz var. Son ana kadar asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Beşiktaş maçını unutturmak için mutlaka taraftarımızın önünde galip geleceğiz. Bizi tutkuyla destekleyen taraftarımıza en iyi karşılığı vereceğiz" diye galibiyet sözü verdi.

    BURSA MAÇI ÖNCESİ 7 EKSİK
    Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda Gouffran ve Kosanovic'in cezaları sona ererken, sakatlığı bulunan sol bek Traore'nin durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Rotman ve Tanju'nun yanı sıra tedavilerine devam edilen Hakan, Kadu, Atakan ile Ömer oynayamayacak.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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