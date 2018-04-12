Göztepe'ye terapi!
Sepil, Demba Ba konusunda bir hayli yıpratılan takımı Bursa maçına motive etmeye çalışıyor. Morali bozulan Senegalli yıldız golcünün de kontratını uzatmak için büyük bir çaba sarf ediyor
Beşiktaş'a 5-1 mağlup olarak hayal kırıklığına uğrayan Göztepe, pazar günü konuk edeceği Bursaspor'u yenerek geçmişe sünger çekmek istiyor. Sarı-kırmızılılar kalan 6 hafta öncesi matematiksel olarak Avrupa hedefinden kopmazken, Başkan Mehmet Sepil'in takımı motive etmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi. Demba Ba konusunda bir hayli yıpratılan Göztepe'de Sepil'in teknik ekiple futbolculara tam destek verdiği öğrenildi. Hem Teknik Direktör Tamer Tuna'nın hem de Başkan Sepil'in özellikle hakkında çıkan haberler ve taraftarın gösterdiği tepkiler yüzünden morali bozulan Ba'ya sahip çıktığı ifade edildi. İZMİR ekibinin Senegalli yıldızın sözleşmesini uzatmak için girişimlerini hızlandırdığı bildirildi. Bursaspor maçını kazanıp tekrar taraftarın gönlünü alacaklarını belirten Tuna da, "Bizim bir hedefimiz var. Son ana kadar asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Beşiktaş maçını unutturmak için mutlaka taraftarımızın önünde galip geleceğiz. Bizi tutkuyla destekleyen taraftarımıza en iyi karşılığı vereceğiz" diye galibiyet sözü verdi.
BURSA MAÇI ÖNCESİ 7 EKSİK
Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda Gouffran ve Kosanovic'in cezaları sona ererken, sakatlığı bulunan sol bek Traore'nin durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Rotman ve Tanju'nun yanı sıra tedavilerine devam edilen Hakan, Kadu, Atakan ile Ömer oynayamayacak.
BURSA MAÇI ÖNCESİ 7 EKSİK
Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda Gouffran ve Kosanovic'in cezaları sona ererken, sakatlığı bulunan sol bek Traore'nin durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Rotman ve Tanju'nun yanı sıra tedavilerine devam edilen Hakan, Kadu, Atakan ile Ömer oynayamayacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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