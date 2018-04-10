Göztepe'de büyük düşüş – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'de büyük düşüş

    Göztepe'de büyük düşüş

    Spor Toto 'de geçen hafta deplasmanda şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'a 5-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda umutları azalan , sezonun ikinci yarısında en az puan toplayan 3 takımdan biri oldu.

    İlk devrede aldığı başarılı sonuçlarla 14 yıl sonra çıktığı 'de 30 puan toplayan , ikinci yarıda 28'inci hafta sonunda sadece 10 puanı hanesine yazdırabildi. Küme düşmesi kesinleşen ikinci yarıda 3, Bursaspor da bu süreçte 8 puan alırken, Göztepe bu iki takımın ardından en kötü performansı sergiledi. Yalnızca Sivasspor ile Antalyaspor müsabakalarını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, , Kasımpaşa ve Beşiktaş'a boyun eğdi. Kayserispor, Trabzonspor, Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Göztepe, ikinci yarıdaki puan durumuna göre düşme potasında yer aldı.

    Şu an düşme hattındaki Osmanlıspor 11, Konyaspor da 13 puan alarak Göztepe'yi geride bıraktı. Yine alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği 15, Alanyaspor 13 puanı cebine koydu.

    Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş karşısında alınan skorun çok üzücü olduğunu ancak önlerine bakacaklarını söyledi. Tuna, "Mücadelemiz sürecek. Bursaspor karşılaşmasını kazanarak yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.

    İzmir temsilcisi, Bursaspor sınavının ardından Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor (D) ve Galatasaray maçlarıyla sezonu tamamlayacak.

    Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı bulunan Traore'nin takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Beşiktaş karşısında kırmızı kart görerek oyundan atılan orta saha Rotman ile sarı kart gören sağ bek Tanju ise cezalı suruma düştü.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe'de büyük düşüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN