Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Beşiktaş - Göztepe maçının 50. dakikasında Selçuk Şahin oyundan alındı. Selçuk'un eşi Emel Şahin bu duruma twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:13
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"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
Toplam 2
Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
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İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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