Göztepe zor deplasmanda – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    zor deplasmanda

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> zor deplasmanda

    ’de Avrupa hedefleyen , yarın son şampiyon Beşiktaş ile ’ta karşı karşıya gelecek.

    'in 28. haftası önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Avrupa Kupaları'na katılmak isteyen , şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. 'ta 07 Nisan Cumartesi saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. İzmir temsilcisi haftaya 40 puanla 8. basamakta girerken, ev sahibi Beşiktaş ise 53 puanla sıralamanın 3. basamağında kendisine yer buldu.

    EKSİKLER CAN SIKIYOR
    Zorlu karşılaşma öncesinde 'de eksik ve sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Kosanovic ve Gouffran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Hakan Çinemre, , Kadu ve Atakan da kadroda yerlerini alamayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terkeden Traore'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.

    GÖZLER BA'DA
    Beşiktaş-Göztepe maçı öncesinde futbolseverlerin gözü sarı-kırmızılıların forveti 'da olacak. Devre arasında geldiği Göztepe'de 5 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli santrfor, ilk kez eski takımına rakip olacak. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Başkanı 'ın, "'yı önümüzdeki sezon takımda görmek istiyorum" sözleri de iki kulüp arasında gerginliğe sebep olmuştu.

    BİLETLER TÜKENDİ
    Yarın 'ta zorluk derecesi oldukça yüksek bir maça çıkacak olan Göztepe, İstanbul'da yalnız kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan biletleri yalnızca 8 dakikada tüketen Göztepeli futbolseverler, takımlarına itici güç olmaya çalışacak.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:54
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