Göztepe Kulübü, Portekiz'li kaleci Beto'nun sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Portekiz Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Göztepe'nin kalecisi Beto'nun sözleşmesi uzatıldı. Süper Lig'de ortaya koyduğu etkili performans sonrası İzmir ekibi tecrübeli kaleci ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kalecilerinden Beto'nun sözleşmesi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:22
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
UĞUR GÜNYÜZ Eğer verdiğiniz örnek kötü bir davranış ise, BJK farklı olmalıydı.. Artık emenike örneği düşmüştür..
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
burak fikret orman tam bir orman kaçkınısın ne dediğini bilmiyon
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Kafada bitirdi
Toplam 7
Yorum
fatih aykut kocaman klasiği işte en iyi adamları bitirmek
Göztepe, Beto ile sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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