Göztepe, Beto ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    , ile sözleşme yeniledi

    Göztepe, Beto ile sözleşme yeniledi

    Kulübü, Portekiz'li kaleci 'nun sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

    Portekiz 'nın kalesini de koruyan 'nin kalecisi 'nun sözleşmesi uzatıldı. 'de ortaya koyduğu etkili performans sonrası ekibi tecrübeli kaleci ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

    Yapılan açıklamada, " A Takımımızın kalecilerinden Beto'nun sözleşmesi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:22
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