"Ayıplıyorum" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    "Ayıplıyorum"

    "Ayıplıyorum"

    “Bu cümleler ’yi, ’ı, ’yı ve ’yı zor durumda bırakabilir. gelişmiş ülkelerde böyle bir açıklama yapılabilir mi? Türk adına üzgünüm. Ayıplıyorum.”

    'ta yarın kozlarını paylaşacak 'la arasında krizi patlak verdi. Başkanı , Başkanı 'ın ile ilgili ifadelerine sert tepki gösterdi. ORMAN'IN yaptığı, "Demba Ba çok önemli bir oyuncu. Kontratı bitiyor ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum" sözlerine kayıtsız kalmayan Sepil, "'ın bu sözlerine inanmak istemedim. Ancak bant kaydını dinleyince üzüldüm. Bu cümleler Göztepe'yi, Beşiktaş'ı, 'yı ve Demba Ba'yı zor durumda bırakabilir. İki takımın maçından 48 saat önce karşı takımın santrforunu istemek yanlış. gelişmiş ülkelerde böyle bir açıklama yapılabilir mi? Türk adına üzgünüm. Ayıplıyorum" sözleriyle sert ifadeler kullandı.

    SEBA YAŞASAYDI NE DÜŞÜNÜRDÜ?
    'ın efsane başkanı 'nın olduğunu hatırlatan Başkan Sepil, "Fikret Orman'ın bu açıklamaları Türk futboluna büyük katkılar koymuş 'nın doğum gününde yapıldı. Sayın Seba yaşasaydı ne düşünürdü? Bunu Beşiktaşlıların takdirine bırakıyorum. Böylesine önemli bir karşılaşma öncesi ortalığı germenin bir anlamı yoktu. Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Toplantılarda Türk futbolunun marka değerini artırma konusunda görüş bildirdik. Ancak ardından bu açıklamalar geldi" diye sitem etti.

    YAKINDA BA'YLA İMZAYI ATARIZ
    Demba Ba'NIN, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisi için sarf ettiği sözlerinden etkilenmeyeceğinin altını çizen Göztepe Başkanı , "Ba'nın performansının düşeceğine dair en ufak bir şüphem yok. Sözleşmesi sezon sonu bitecek. Mukavelesini uzatmak için görüşüyoruz. Yakın zamanda sonuca ulaşabiliriz" ifadeleriyle Başkan Fikret Orman'a göndermede bulundu.

    BETO İLE 2 YIL DAHA
    Başkan Mehmet Sepil, iç transferde de müjde verdi. Portekizli kalecileri 'yla kontrat yenilediklerini söyleyen, Sepil, " kalben bizimle yoluna devam etmek istedi. Kendisiyle futbolu bıraktıktan sonra da çalışabiliriz" dedi. Sepil, kontratları bitecek , oyuncular Selçuk, kaleci Günay, Tanju, Leo ve Kosanovic için de şunları söyledi: Kalbi ve aklı Göztepe'yle olan herkesle çalışabiliriz. Ancak Göztepe'de hancı olan tek şey taraftardır. Geri kalan yolcu olabilir.

    DEMBA BA'DAN PROFESYONELLİK AÇIKLAMASI
    Demba Ba, Başkan Fikret Orman'ın kriz yaratan açıklamaları sonrasında sessiz kalmadı. Senegalli yıldız, "Beşiktaş taraftarının bana olan ilgisi ve sevgisi sebebiyle mutluyum. Ama ben Göztepe'nin futbolcusuyum. İşime saygı duyup duygularımı bir kenara bırakıp 'taki maçta takımım için görevimi yapacağım. Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına büyük saygım var. Gol atarsam tabii ki sevinmeyeceğim" dedi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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