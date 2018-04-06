"Ayıplıyorum"
“Bu cümleler Göztepe’yi, Beşiktaş’ı, Tamer Tuna’yı ve Demba Ba’yı zor durumda bırakabilir. Futbolu gelişmiş ülkelerde böyle bir açıklama yapılabilir mi? Türk futbolu adına üzgünüm. Ayıplıyorum.”
SEBA YAŞASAYDI NE DÜŞÜNÜRDÜ?
Kara Kartal'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın doğum günü olduğunu hatırlatan Başkan Sepil, "Fikret Orman'ın bu açıklamaları Türk futboluna büyük katkılar koymuş Süleyman Seba'nın doğum gününde yapıldı. Sayın Seba yaşasaydı ne düşünürdü? Bunu Beşiktaşlıların takdirine bırakıyorum. Böylesine önemli bir karşılaşma öncesi ortalığı germenin bir anlamı yoktu. Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Toplantılarda Türk futbolunun marka değerini artırma konusunda görüş bildirdik. Ancak ardından bu açıklamalar geldi" diye sitem etti.
YAKINDA BA'YLA İMZAYI ATARIZ
Demba Ba'NIN, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisi için sarf ettiği sözlerinden etkilenmeyeceğinin altını çizen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Ba'nın performansının düşeceğine dair en ufak bir şüphem yok. Sözleşmesi sezon sonu bitecek. Mukavelesini uzatmak için görüşüyoruz. Yakın zamanda sonuca ulaşabiliriz" ifadeleriyle Başkan Fikret Orman'a göndermede bulundu.
BETO İLE 2 YIL DAHA
Başkan Mehmet Sepil, iç transferde de müjde verdi. Portekizli kalecileri Beto'yla kontrat yenilediklerini söyleyen, Sepil, "Beto kalben bizimle yoluna devam etmek istedi. Kendisiyle futbolu bıraktıktan sonra da çalışabiliriz" dedi. Sepil, kontratları bitecek Tamer Tuna, oyuncular Selçuk, kaleci Günay, Tanju, Leo ve Kosanovic için de şunları söyledi: Kalbi ve aklı Göztepe'yle olan herkesle çalışabiliriz. Ancak Göztepe'de hancı olan tek şey taraftardır. Geri kalan yolcu olabilir.
DEMBA BA'DAN PROFESYONELLİK AÇIKLAMASI
Demba Ba, Başkan Fikret Orman'ın kriz yaratan açıklamaları sonrasında sessiz kalmadı. Senegalli yıldız, "Beşiktaş taraftarının bana olan ilgisi ve sevgisi sebebiyle mutluyum. Ama ben Göztepe'nin futbolcusuyum. İşime saygı duyup duygularımı bir kenara bırakıp Vodafone Park'taki maçta takımım için görevimi yapacağım. Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına büyük saygım var. Gol atarsam tabii ki sevinmeyeceğim" dedi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:54
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Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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