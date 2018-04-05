Göztepe’nin yıldızları eski takımlarına rakip olacak!
Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü Beşiktaş’a konuk olmaya hazırlanan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna ve beş futbolcu eski takımlarına rakip olacak.
İzmir ekibinde kaleci Günay Güvenç, sağ bek Tanju Kayhan ve hücumcular Demba Ba, Ömer Şişmanoğlu ile genç oyuncu Muhammed Enes Durmuş, şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele verecek.
TUNA, USTASINA KARŞI
Sezon başında Göztepe'nin başına geçen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Tamer Tuna, 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılık görevini yürütmüş ve bu dönemde kazanılan iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Kariyerine Almanya'da başladıktan sonra 2013/14 yılında Beşiktaş'ın yolunu tutan ve bu kulüpte 1 kez Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu gören file bekçisi Günay da şans bulması halinde eski takımından puan almak için ter dökecek.
BA'NIN DUYGUSAL MAÇI
Taraftarların performansını merakla beklediği isimlerin başında ise hiç şüphesiz Demba Ba geliyor. 2014/15 sezonunun tamamında ve 2016/17 sezonunun yarısında Beşiktaş forması giyen Ba, gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Deneyimli oyuncu, devre arasında geldiği Göztepe'de de kısa sürede gösterdiği başarılı performansla İzmirli futbolseverlerin de beğenisini kazandı. Beşiktaş taraftarlarının Ba'yı bağrın basmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Göz Göz'ün tecrübeli isimlerinden Tanju Kayhan, Ömer Şişmanoğlu ile genç Muhammed Enes de bir dönem siyah-beyazlı formayı terletmişti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:48
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 13
Yorum
ense traşı seninki bu kadar tesis yaptın halada yapacam diyorsun eyvallah bunca zamandır tc yapmadan alt yapıdan kimi çıkardın kaça sattın ne kupa aldın
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Trabzonspor 17. başkanını seçecek
Toplam 1
Yorum
ahmet trabzonda bu şartlarda başkan adayı çıkması bile bir mucize. kimse 150 milyon euro borçlu bir kulüpte sorumluluk altına girmek istemez.
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 11
Yorum
AHMET BU SENE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON O-LA-MA-YA-CAK.
Göztepe’nin yıldızları eski takımlarına rakip olacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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