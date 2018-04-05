Göztepe’nin yıldızları eski takımlarına rakip olacak! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’nin yıldızları eski takımlarına rakip olacak!

    Göztepe’nin yıldızları eski takımlarına rakip olacak!

    ’de cumartesi günü ’a konuk olmaya hazırlanan ’de ve beş futbolcu eski takımlarına rakip olacak.

    Avrupa Kupaları hedefiyle yoluna devam eden , 'in 28. haftasında konuk olacağı son 2 sezonun şampiyonu maçının hazırlıklarına devam ederken; başta olmak üzere 5 oyuncu da eski takımlarına rakip olmanın heyecanını yaşayacak.

    ekibinde kaleci , sağ bek ve hücumcular , ile genç oyuncu Muhammed Enes Durmuş, şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele verecek.

    TUNA, USTASINA KARŞI
    Sezon başında Göztepe'nin başına geçen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Tamer Tuna, 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılık görevini yürütmüş ve bu dönemde kazanılan iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Kariyerine Almanya'da başladıktan sonra 2013/14 yılında Beşiktaş'ın yolunu tutan ve bu kulüpte 1 kez Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu gören file bekçisi Günay da şans bulması halinde eski takımından puan almak için ter dökecek.

    BA'NIN DUYGUSAL MAÇI
    Taraftarların performansını merakla beklediği isimlerin başında ise hiç şüphesiz Demba Ba geliyor. 2014/15 sezonunun tamamında ve 2016/17 sezonunun yarısında Beşiktaş forması giyen Ba, gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Deneyimli oyuncu, devre arasında geldiği Göztepe'de de kısa sürede gösterdiği başarılı performansla İzmirli futbolseverlerin de beğenisini kazandı. Beşiktaş taraftarlarının Ba'yı bağrın basmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Göz Göz'ün tecrübeli isimlerinden Tanju Kayhan, Ömer Şişmanoğlu ile genç Muhammed Enes de bir dönem siyah-beyazlı formayı terletmişti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe’nin yıldızları eski takımlarına rakip olacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN