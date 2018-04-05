Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap! Demba Ba...

Fikret Orman'ın yaptığı, "Demba Ba çok önemli bir oyuncu. Demba Ba'nın kontratı bitiyor ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum" sözlerine cevap veren Sepil, "Fikret Orman'ın bu sözlerine inanmak istemedim. Ancak bant kaydını dinleyince üzüldüm. Bu cümleler Göztepe'yi, Beşiktaş'ı, Tamer Tuna'yı ve Demba Ba'yı zor durumda bırakabilir. İki takımın maçından 48 saat önce karşı takımın santraforunu istemek yanlış. Futbolu gelişmiş ülkelerde böyle bir açıklama yapılabilir mi? Türk futbolu adına üzgünüm" dedi.



Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Mehmet Sepil, "Fikret Orman'ın bu açıklamaları Türk futboluna büyük katkılar koymuş Süleyman Seba'nın doğum gününde yapıldı. Sayın Seba yaşasaydı ne düşünürdü? Bunu Beşiktaşlıların takdirine bırakıyorum. Böylesine önemli bir karşılaşma öncesi ortalığı germenin bir anlamı yoktu. Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Yapılan toplantılarda Türk futbolunun marka değerini artırma konusunda görüş bildirdik. Ancak ardından bu açıklamalar geldi" diye konuştu.



Demba Ba'nın Orman'ın sözlerinden etkilenmeyeceğini ifade eden Mehmet Sepil, "Demba Ba'nın performansının düşeceğine dair en ufak bir şüphem yok. Kendisinin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Mukavelesini uzatmak için görüşüyoruz. Yakın zamanda sonuca ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

BETO İLE 2 YIL DAHA

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Portekizli kalecileri Beto Pimperel'in 2 yıl daha takımda kalacağını açıkladı. Beto ile kontrat yenilediklerini belirten Sepil, "Beto kalben bizimle yoluna devam etmek istedi. Kendisiyle futbolu bıraktıktan sonra da çalışabiliriz" dedi.

Sağ dizinden ameliyat olan ve sezonu kapatan stoper Kadu'nun geleceği ile ilgili de konuşan Sepil, "Kadu, Brezilya'da ameliyat oldu. Oyuncumuz yakın zamanda Türkiye'ye gelip çalışmalarına başlayacak. Kadu'yu çok önemsiyoruz. Oyuncunun hem futbolculuğuna hem de insanlığına ihtiyacımız var" diye konuştu.



Sepil, sözleşmeleri Mayıs ayında bitecek teknik direktör Tamer Tuna, oyuncular Selçuk, kaleci Günay, Tanju, Leo ve Kosanovic'in durumlarını da şu şekilde değerlendirdi:



"Kalbi ve aklı Göztepe'yle olan herkesle çalışabiliriz. Ancak Göztepe'de hancı olan tek şey taraftardır. Geri kalan yolcu olabilir."

Sepil, Kasımpaşa maçında futbolculardan Scarione ve Gouffran'a gösterilen tepki konusunda ise, "Oyuncularımızın performansı beni de mutlu etmedi. Ancak taraftarımızın anında tepkiler göstermemesi gerekiyor. Her oyuncunun iyi olacağına inanıyorum" yorumunu yaptı.

