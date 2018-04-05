Demba ba heyecanlı
Adına besteler yapılan, Beşiktaş’ta iz bırakan Ba’nın, “Heyecanlıyım. Çok özel maç olacak. Amacım Göztepe’nin başarılı olması. Elimden gelen gayreti göstereceğim” dediği öğrenildi
GÖZTEPE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR
İzmir ekibinde Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Adama Traore'nin idmanlara katılamadığı bildirildi. Fildişi Sahilli futbolcunun Beşiktaş maçına yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Sarıkırmızılılarda kart cezalıları stoper Kosanovic ve kanat oyuncusu Gouffran'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan, Hakan ile Ömer de sahada yer alamayacak.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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