Demba ba heyecanlı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
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    heyecanlı

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba ba</a> heyecanlı

    Adına besteler yapılan, ’ta iz bırakan Ba’nın, “Heyecanlıyım. Çok özel maç olacak. Amacım ’nin başarılı olması. Elimden gelen gayreti göstereceğim” dediği öğrenildi

    'de evinde 'ya 2-0 yenilerek Avrupa yolunda yara alan , cumartesi deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılıların gözü dünyaca ünlü golcüsü 'ya çevrildi. Senegalli yıldız, bu hafta ilk kez eski takımı 'a rakip olacak. Beşiktaş'a 2014-2015'te İngiliz devi 'den transfer edilen , gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların adeta sevgilisi oldu. 'da 44 maçta 27 gol atarak adına besteler yapılan Ba, 1.5 yılda sergilediği performansla unutulmazlar arasına girdi. FARKLI duygularla siyah-beyazlılara rakip olacak Demba Ba'nın yakın çevresine, "Çok heyecanlıyım. Benim için özel bir maç olacak. Tek amacım 'nin başarılı olması. Bunun için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim" dediği öğrenildi. 2 sezon Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve 2 kez şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Göztepe'nin başarılı çalıştırıcısı da ilk kez rakip olarak Vodafone Park'a gelecek.

    GÖZTEPE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR
    ekibinde maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Adama Traore'nin idmanlara katılamadığı bildirildi. Fildişi Sahilli futbolcunun Beşiktaş maçına yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Sarıkırmızılılarda kart cezalıları stoper Kosanovic ve kanat oyuncusu Gouffran'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan, Hakan ile Ömer de sahada yer alamayacak.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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