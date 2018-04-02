Göztepe, ilk yarıdaki performansını yakalayamadı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Göztepe, ilk yarıdaki performansını yakalayamadı

    Göztepe, ilk yarıdaki performansını yakalayamadı

    Spor Toto 'de ilk 10 haftalık periyotta 17 puan toplayan Göztepe, ikinci devrede aynı süreçte 10 puanda kaldı.

    Ligde dün iç sahada Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Göztepe, 27. haftayı 40 puanla 8. sırada tamamladı. 'e başarılı sonuçlarla başlayan Göztepe, ilk 10 haftada 17 puana ulaştı. İkinci devrenin aynı periyodunda ise 10 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devrede en az puan toplayan ekipler içinde yer aldı.

    Süper Lig'de ikinci devrenin 10 haftalık sürecinde 3 puanda kalırken, Bursaspor 8, Aytemiz Alanyaspor, ve Göztepe ise 10 puan topladı.

    İÇ SAHADA İLK KEZ GOL ATAMADI
    Süper Lig'de iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi Kasımpaşa maçıyla sona eren Göztepe, bu sezon evinde oynadığı 13. maçta ilk kez gol atamadı.

    Bu sezon toplam 6 müsabakada gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa müsabakasının yanı sıra daha önce deplasmandaki Bursaspor, Trabzonspor (0-0), Kayserispor (0-1), Medipol Başakşehir (0-2) ve Gençlerbirliği (0-3) maçlarında gol kaydedememişti.

    KALAN 7 HAFTANIN PROGRAMI
    Ligde kalan 7 maçın 4'ünü İzmir'de oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Beşiktaş'a konuk olduktan sonra Bursaspor'u ağırlayacak. 30. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında puan arayacak Göztepe, daha sonra sırasıyla Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor (D) ve Galatasaray'la karşılaşacak.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:17
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