Göztepe, ilk yarıdaki performansını yakalayamadı
Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 haftalık periyotta 17 puan toplayan Göztepe, ikinci devrede aynı süreçte 10 puanda kaldı.
Ligde dün iç sahada Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Göztepe, 27. haftayı 40 puanla 8. sırada tamamladı. Süper Lig'e başarılı sonuçlarla başlayan Göztepe, ilk 10 haftada 17 puana ulaştı. İkinci devrenin aynı periyodunda ise 10 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devrede en az puan toplayan ekipler içinde yer aldı.
Süper Lig'de ikinci devrenin 10 haftalık sürecinde Kardemir Karabükspor 3 puanda kalırken, Bursaspor 8, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe ise 10 puan topladı.
İÇ SAHADA İLK KEZ GOL ATAMADI
Süper Lig'de iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi Kasımpaşa maçıyla sona eren Göztepe, bu sezon evinde oynadığı 13. maçta ilk kez gol atamadı.
Bu sezon toplam 6 müsabakada gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa müsabakasının yanı sıra daha önce deplasmandaki Bursaspor, Trabzonspor (0-0), Kayserispor (0-1), Medipol Başakşehir (0-2) ve Gençlerbirliği (0-3) maçlarında gol kaydedememişti.
KALAN 7 HAFTANIN PROGRAMI
Ligde kalan 7 maçın 4'ünü İzmir'de oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Beşiktaş'a konuk olduktan sonra Bursaspor'u ağırlayacak. 30. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında puan arayacak Göztepe, daha sonra sırasıyla Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor (D) ve Galatasaray'la karşılaşacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:17
-
"3’te 3’e kenetlendik"
Toplam 5
Yorum
MEHMET HA HA HA ALANYA 'YI GÜÇ BELA YENDİNİZ HALA ÜÇTE ÜÇ DİYOR BAŞKAN.
-
Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 8
Yorum
fevzi erkek senin git demeynen olmuyor bu işler,bu adam seçimle geldi seçimle gider ,ali beyinize bin fark atıp tekrar başkan olarak gelecek merak etmey
-
Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 8
Yorum
Perde Arkası Vincent Janssen olsaydı yine bir şey değişmezdi. Oynadığı dönemde kaç gol atmış? FB'nin ligdeki durumunun nedeni oynadığı kısır futboldur.
Göztepe, ilk yarıdaki performansını yakalayamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.