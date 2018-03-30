Göztepe, Hüseyin Göçek ile 5. kez
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'nin, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek, bu sezon İzmir ekibinin 5. maçında görev yapacak.
41 yaşındaki hakem, bu sezon ilk olarak sarı-kırmızılı takımın 8. haftada deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşmasında görev almış ve İzmir temsilcisi bu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
11. haftada Göztepe'nin sahasında Beşiktaş'a 3-1 kaybettiği maçın da hakemi olan Göçek, 16. haftada yine aynı stadyumda Göztepe'nin Atiker Konyaspor'u 1-0 ile geçtiği maçta da düdük çalmıştı.
Tecrübeli hakem, son olarak da 20. haftada Trabzonspor ile Göztepe'nin golsüz berabere kaldığı karşılaşmada görev yaptı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:40
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Aydınus yönetecek
Toplam 4
Yorum
Fırat Aydınus avantaj kuralını uygulayan ve oyunun akmasını sağlayan hakemlerden. Kolay penaltı çalmaz. Gereğinden fazla hırs, hata yapmazsak kazanırz bnc
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Kilit isim Sosa
Toplam 6
Yorum
kıyakçı ağlama kıyakçı kesin galatasaraylısın ağlama bu hafta trabzon içinizden geçsinde görün...
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Talisca için özel terapi
Toplam 4
Yorum
terim ne diyecek ? biz gomez avrupada oynamiyor dedik bjk kral biz gene dedik talisca kim diye simdi millet gördü ligimiz maalesef düsük ondan bunlar star olu
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