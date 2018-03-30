Göztepe, Hüseyin Göçek ile 5. kez – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    , ile 5. kez

    Göztepe, Hüseyin Göçek ile 5. kez

    'in 27. haftasında 'nin, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçı yönetecek. Göçek, bu sezon ekibinin 5. maçında görev yapacak.

    Spor Toto 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü oynanacak olan -Kasımpaşa karşılaşmasını İstanbul bölgesi hakemlerinden 'in yöneteceği açıklandı. Deneyimli hakem, bu sezon 5. kez ekibinin maçında düdük çalacak. Göztepe, daha önce Göçek'in yönettiği 4 maçtan 7 puan çıkarmayı başardı.

    41 yaşındaki hakem, bu sezon ilk olarak sarı-kırmızılı takımın 8. haftada deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşmasında görev almış ve İzmir temsilcisi bu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

    11. haftada Göztepe'nin sahasında Beşiktaş'a 3-1 kaybettiği maçın da hakemi olan Göçek, 16. haftada yine aynı stadyumda Göztepe'nin 'u 1-0 ile geçtiği maçta da düdük çalmıştı.

    Tecrübeli hakem, son olarak da 20. haftada Trabzonspor ile Göztepe'nin golsüz berabere kaldığı karşılaşmada görev yaptı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:40
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