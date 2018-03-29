Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu sezon İstanbul takımlarına karşı aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzdü. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı maçların sadece 1'inde beraberlik elde ederken, sahadan 6 kez mağlup ayrıldı. Göztepe tek puanını sezonun ilk haftasında F.Bahçe ile İzmir'de 2-2 berabere kalarak aldı. Şimdi Kasımpaşa maçında İstanbul fobisine son vermek isteyen İzmir ekibi galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

'TARAFTARIMIZI ÖZLEDİK'

Lacivert-beyazlılar karşısında mutlak galibiyet beklediklerini belirten Teknik Direktör Tamer Tuna, Avrupa yolunda kayıp yaşamak istemediklerinin altını çizdi. Sahalarında rakiplerine kolay geçit vermediklerini vurgulayan Tuna, "Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirdik. Taraftarımızla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Onların müthiş tutkusuna karşılık vereceğiz" diye konuştu.Sarı-kırmızılılar İstanbul ekipleri karşısında 6 maçta sadece 1 beraberlik alırken, Tamer Tuna, Avrupa hedefi yolunda kayıp yaşamak istemediklerini belirtip 3 puan sözü verdi