Göztepe evinde güzel – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    evinde güzel

    Göztepe evinde güzel

    SPOR 'de pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek , Bornova Stadı'nda oynadığı son 6 maçta 14 puanı hanesine yazdırdı. Bu periyotta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0, 'la Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Antalyaspor'u da 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

    Deplasmanlarda son haftalarda istediği skorları elde edemeyen İzmir ekibi evinde en son 5 Ekim'de Beşiktaş'a 3-1 kaybetti. Bornova'da taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Göz-Göz, 12 karşılaşmada sadece 2 kez yenildi. Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör Tamer Tuna, Avrupa hedefine ulaşmak için iç saha karşılaşmalarını kazanmaları gerektiğini söyledi.

    Fikstürün kendileri için avantaj sağladığını ifade eden Tuna, "Sezon sonuna kadar 5 karşılaşmayı taraftarımızın önünde oynayacağız, sadece 3 deplasmana çıkacağız. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz" dedi.

    İlk 5 yolunda Trabzonspor ve Kayserispor ile çekişen sarı-kırmızılı ekip, haftayı karlı kapatmanın da hesaplarını yapıyor. Ligde 5. sırada yer alan Trabzonspor, bu hafta lider Galatasaray'a konuk olurken, 6. Kayserispor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rakiplerinin puan kaybetme ihtimallerini göz önünde bulunduran Göz-Göz, Kasımpaşa'yı yendiği takdirde 5. sıraya yükselebilecek. Sarı-kırmızılılırda sakat Kadu, Ömer, Hakan ve Atakan maçta forma giyemeyecek. Cezaları biten orta saha Poko ve Selçuk ise sahada olacak.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:34
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