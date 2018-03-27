Göztepe evinde güzel
SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, Bornova Stadı'nda oynadığı son 6 maçta 14 puanı hanesine yazdırdı. Bu periyotta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0, Atiker Konyaspor'la Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Antalyaspor'u da 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.
Deplasmanlarda son haftalarda istediği skorları elde edemeyen İzmir ekibi evinde en son 5 Ekim'de Beşiktaş'a 3-1 kaybetti. Bornova'da taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Göz-Göz, 12 karşılaşmada sadece 2 kez yenildi. Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör Tamer Tuna, Avrupa hedefine ulaşmak için iç saha karşılaşmalarını kazanmaları gerektiğini söyledi.
Fikstürün kendileri için avantaj sağladığını ifade eden Tuna, "Sezon sonuna kadar 5 karşılaşmayı taraftarımızın önünde oynayacağız, sadece 3 deplasmana çıkacağız. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz" dedi.
İlk 5 yolunda Trabzonspor ve Kayserispor ile çekişen sarı-kırmızılı ekip, haftayı karlı kapatmanın da hesaplarını yapıyor. Ligde 5. sırada yer alan Trabzonspor, bu hafta lider Galatasaray'a konuk olurken, 6. Kayserispor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rakiplerinin puan kaybetme ihtimallerini göz önünde bulunduran Göz-Göz, Kasımpaşa'yı yendiği takdirde 5. sıraya yükselebilecek. Sarı-kırmızılılırda sakat Kadu, Ömer, Hakan ve Atakan maçta forma giyemeyecek. Cezaları biten orta saha Poko ve Selçuk ise sahada olacak.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:34
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7 dev kulüp genç yıldızı izlemeye geliyor!
Toplam 1
Yorum
ERAY Bırakın da biraz TS'de oynasınlar. Transfer yasağı da varken en azından bir yıl daha oynasınlar, sonra TS'ye iyi bir para kazandırarak gider
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 7
Yorum
huseyin aynı Aykut Kocam, GS maçından 3 maç önce de "3 maç sonra lideriz" de demişti ama puan farkı ortada :)
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Beşiktaşlıyız Gençler Umudumuzu yitirmek bize yakışmaz. Son 8 maçın 5'i iç saha bunu unutmayın. Kayıpsız gideceğimize inanıyorum.com
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