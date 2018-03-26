Selçuk ve Poko dönüyor – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Selçuk ve dönüyor

    'de arasından sonra 'yı ağırlayacak , bu karşılaşmanın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

    'de arasından sonra 'yı ağırlayacak , bu karşılaşmanın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda orta sahanın önemli isimleri ve 'nun cezalarının da sona ermesi ayrıca teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden santrfor ile stoper Hakan Çinemre'nin ise takıma tekrar dönüşlerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşeceği bildirildi.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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