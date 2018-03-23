"İyi durumdayız"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig'de iyi bir konumda olduklarını ve sezon sonunda hedeflerinin sarı-kırmızılı kulüp ile örtüşmesi durumunda görevine devam edeceğini söyledi.
Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son 8 haftaya girilirken 40 puanla 7. sırada olduklarını hatırlatarak, "İyi durumdayız, ligde 7. sırada olmamız sezon başı hedeflerimiz adına çok önemli. Lig beşinciliği adına önemli avantaja sahip oluşumuz, Kayserispor, Trabzonspor'un ve geriden gelen takımların bu hedefte oluşları ligi daha renkli hale getiriyor. Kalan maçlar rekabeti yüksek müsabakalar olacak." diye konuştu.
"UZUN SÜRE ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ KONUŞTUK"
Sezon başında sarı-kırmızılı takımla 1 yıllık sözleşme yaptığını aktaran Tamer Tuna, Göztepe'nin planlarının kendisinden daha önemli olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir şekilde para veya 'hayır' dememle ilgili bir konuşma gerçekleşmedi. Sayın başkanımızla aramızda bundan önceki dönemde de buna benzer takım planlaması ve gelecekle ilgili çok konuşma geçti. Son görüşmemizde sadece geleceğe dönük görüş alışverişinde bulunduk. Hatta uzun süre çalışmamız gerektiğini konuştuk. Göztepe'nin gelecekte sorun yaşamaması adına ne tür futbolcular alınması gerektiğini biliyorum. Göztepe'nin içinde bulunduğu durum ve gerçekleştireceği hedefler, burada bulunmaktan zevk alacağım hedefler olursa zaten devam edeceğimi biliyorum. Bu hedeflerde de başkanla aynı düşüncedeyiz."
Göztepe'de çalıştığı her andan keyif aldığını belirten Tuna, hiçbir şekilde para konuşmadığını, sadece değerler ve takımın içinde bulunduğu durum ve hedefler hakkında konuştuklarını anlattı.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle son Aytemiz Alanyaspor maçında forma giymeyen ve ülkesine giden Kadu'nun sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği bildirildi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:35
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 10
Yorum
sdf sdf bizde azizi sildik ama yapıştı adam
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 10
Yorum
Hiç başarı başkanın başarısızlık hocanın aykutun eline takım verdinde o mu oynatmadı futbolu rezalet ama ekonomi ne diyor başkan hesabını ver
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 10
Yorum
murat annıkızıl çok geç kalınmış bir karar ben daha aykutun forma soktuğu bir oyuncu görmedim suratında meymanat yok
"İyi durumdayız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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