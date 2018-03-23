Demba Ba tamam Tuna sırada – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    tamam Tuna sırada

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> tamam Tuna sırada

    Başkan Mehmet Sepil, 7 maçta 5 golle şov yapan Senegalli yıldızla yeni kontrat konusunda önemli mesafe katetti. Başarılı çalıştırıcısıyla da bir aksilik olmazsa yeni sezon için anlaşacağı öğrenildi

    , iç transfer harekatına erken başladı. Devre arasında Çin'de Shanghai Shenhua'dan gelen 'nın sergilediği müthiş performans sonrası kontratını uzatmak isteyen Başkan Mehmet Sepil, yapılan görüşmelerde 2 yıllık yeni sözleşme konusunda önemli mesafe kat etti. 'nın takımda kalmasını çok isteyen Mehmet Sepil'in bugün yurt dışından geleceği ve tecrübeli futbolcuyla bir kez daha görüşeceği kaydedildi.

    SELÇUK, GÜNAY, TANJU MASAYA
    ile 1 yıllık sözleşmesi olan Teknik Direktör Tamer Tuna'yla da görüşen Başkan Sepil, genç çalıştırıcıyla bir aksilik olmazsa anlaşacak. Yine kontratları bitecek Selçuk Şahin, Günay ve Tanju'yla da masaya oturulacağı, yabancılardan Leo ve Kosanovic'le ise lig bitimi görüşüleceği bildirildi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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