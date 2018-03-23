Göztepe, iç transfer harekatına erken başladı. Devre arasında Çin'de Shanghai Shenhua'dan gelen Demba Ba'nın sergilediği müthiş performans sonrası kontratını uzatmak isteyen Başkan Mehmet Sepil, yapılan görüşmelerde 2 yıllık yeni sözleşme konusunda önemli mesafe kat etti. Demba Ba'nın takımda kalmasını çok isteyen Mehmet Sepil'in bugün yurt dışından geleceği ve tecrübeli futbolcuyla bir kez daha görüşeceği kaydedildi.

SELÇUK, GÜNAY, TANJU MASAYA

GÖZTEPE ile 1 yıllık sözleşmesi olan Teknik Direktör Tamer Tuna'yla da görüşen Başkan Sepil, genç çalıştırıcıyla bir aksilik olmazsa anlaşacak. Yine kontratları bitecek Selçuk Şahin, Günay ve Tanju'yla da masaya oturulacağı, yabancılardan Leo ve Kosanovic'le ise lig bitimi görüşüleceği bildirildi.