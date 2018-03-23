Demba Ba tamam Tuna sırada
Başkan Mehmet Sepil, 7 maçta 5 golle şov yapan Senegalli yıldızla yeni kontrat konusunda önemli mesafe katetti. Başarılı çalıştırıcısıyla da bir aksilik olmazsa yeni sezon için anlaşacağı öğrenildi
Göztepe, iç transfer harekatına erken başladı. Devre arasında Çin'de Shanghai Shenhua'dan gelen Demba Ba'nın sergilediği müthiş performans sonrası kontratını uzatmak isteyen Başkan Mehmet Sepil, yapılan görüşmelerde 2 yıllık yeni sözleşme konusunda önemli mesafe kat etti. Demba Ba'nın takımda kalmasını çok isteyen Mehmet Sepil'in bugün yurt dışından geleceği ve tecrübeli futbolcuyla bir kez daha görüşeceği kaydedildi.
SELÇUK, GÜNAY, TANJU MASAYA
GÖZTEPE ile 1 yıllık sözleşmesi olan Teknik Direktör Tamer Tuna'yla da görüşen Başkan Sepil, genç çalıştırıcıyla bir aksilik olmazsa anlaşacak. Yine kontratları bitecek Selçuk Şahin, Günay ve Tanju'yla da masaya oturulacağı, yabancılardan Leo ve Kosanovic'le ise lig bitimi görüşüleceği bildirildi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:02
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Demba Ba tamam Tuna sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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