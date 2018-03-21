Göztepe'de transfer harekatı

Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak milli maç arasına 40 puanla 7'nci sırada giren, Avrupa'yı hedefleyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Teknik Direktör Tamer Tuna ve futbolcularla masaya oturmaya başladı. Sepil, ilk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tamer Tuna ile görüşme odasına girdi. Kariyerinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de görev yapan Tamer Tuna'nın performansından memnun olan Başkan Sepil'in genç hocasıyla kontrat uzatmak istediği bildirildi. Görüşmede Sepil, Tuna'yla uzun vadeli çalışmak istediğini ifade etti. Tamer Tuna, Başkan Mehmet Sepil'le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Sadece düşüncelerimizi birbirimize ilettik" ifadelerini kullandı.

'İDDİALAR DEDİKODU'

Göztepe'nin teklifini kabul etmeyip, Bursaspor'la görüştüğü yönündeki iddialar için Tuna, "Sadece başkanımızla bir ön görüşme yaptık. Benim teklifi kabul etmediğime dair haberler çıkmış. Bu sadece bir dedikodu" diye konuştu.