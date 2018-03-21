Göztepe'de transfer harekatı
Başkan Sepil, başarılı sonuçlara imza atan genç teknik adamla uzun vadeli çalışma isteğini iletti. İlk temasın olumlu geçtiği öğrenilirken, karşılıklı olarak fikir alışverişi yapıldı
Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak milli maç arasına 40 puanla 7'nci sırada giren, Avrupa'yı hedefleyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Teknik Direktör Tamer Tuna ve futbolcularla masaya oturmaya başladı. Sepil, ilk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tamer Tuna ile görüşme odasına girdi. Kariyerinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de görev yapan Tamer Tuna'nın performansından memnun olan Başkan Sepil'in genç hocasıyla kontrat uzatmak istediği bildirildi. Görüşmede Sepil, Tuna'yla uzun vadeli çalışmak istediğini ifade etti. Tamer Tuna, Başkan Mehmet Sepil'le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Sadece düşüncelerimizi birbirimize ilettik" ifadelerini kullandı.
'İDDİALAR DEDİKODU'
Göztepe'nin teklifini kabul etmeyip, Bursaspor'la görüştüğü yönündeki iddialar için Tuna, "Sadece başkanımızla bir ön görüşme yaptık. Benim teklifi kabul etmediğime dair haberler çıkmış. Bu sadece bir dedikodu" diye konuştu.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:57
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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