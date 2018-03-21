Göztepe'de transfer harekatı – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'de transfer harekatı

    Göztepe'de transfer harekatı

    Başkan Sepil, başarılı sonuçlara imza atan genç teknik adamla uzun vadeli çalışma isteğini iletti. İlk temasın olumlu geçtiği öğrenilirken, karşılıklı olarak fikir alışverişi yapıldı

    'de geçen hafta 'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak milli maç arasına 40 puanla 7'nci sırada giren, Avrupa'yı hedefleyen 'de Başkan , sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Teknik Direktör ve futbolcularla masaya oturmaya başladı. Sepil, ilk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tamer Tuna ile görüşme odasına girdi. Kariyerinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de görev yapan Tamer Tuna'nın performansından memnun olan Başkan Sepil'in genç hocasıyla kontrat uzatmak istediği bildirildi. Görüşmede Sepil, Tuna'yla uzun vadeli çalışmak istediğini ifade etti. Tamer Tuna, Başkan Mehmet Sepil'le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Sadece düşüncelerimizi birbirimize ilettik" ifadelerini kullandı.

    'İDDİALAR DEDİKODU'
    Göztepe'nin teklifini kabul etmeyip, 'la görüştüğü yönündeki iddialar için Tuna, "Sadece başkanımızla bir ön görüşme yaptık. Benim teklifi kabul etmediğime dair haberler çıkmış. Bu sadece bir dedikodu" diye konuştu.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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