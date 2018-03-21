Demba Ba görüşme odasına – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    görüşme odasına

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> görüşme odasına
    TAMER Tuna ile ilk teması gerçekleştiren 'in, 1 hafta içinde sözleşmesi sezon sonu bitecek , Leo, Kosanovic, Selçuk, kaleci Günay ve Tanju'yla da masaya oturacağı bildirildi. Başkan Sepil'in özellikle ilk hedefindeki ismin; devre arasında geldiği 'de, oynadığı 7 maçta 5 kez fileleri havalandırıp taraftarı mest eden olduğu öğrenildi. Sepil'in Senegalli yıldız için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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