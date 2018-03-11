Göztepe’de tek hedef 3 puan – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    ’de tek hedef 3 puan

    Göztepe’de tek hedef 3 puan
    'in sarı-kırmızılı ekibi bugün ile karşı karşıya gelecek. 'de cezalı, ve Hakan Çinemre sakat. Teknik direktör "Bizim için çok önemli bir mücadele. Rakibin durumu da belli. Amacımız evimizdeki maçtan 3 puanı çıkarmak" dedi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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