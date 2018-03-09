29 yıllık hasret
Avrupa’yı hedefleyen Göz-Göz, evinde son 5 maçta diş geçiremediği Akdeniz ekibini eli boş göndererek, hem çıkışa geçmek hem de şanssızlığını kırmak istiyor
AVRUPA kupalarına katılma yolunda mutlak 3 puan hedefleyen Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, taraftarın desteği ile Antalyaspor karşısında istedikleri skoru alacaklarına inandığını söyledi. Tuna , "Biz iyi bir takımız. Bulunduğumuz konum itibarıyla rahatız. Antalyaspor'u yenip üst sıralara doğru ilerlemek istiyoruz. Sezon sonunda Avrupa kupalarına gidecek sıralamada yerimizi alacağız" diye konuştu. Bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor, şu ana kadar Süper Lig'de deplasmanda galibiyet yüzü göremedi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:16
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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