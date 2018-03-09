29 yıllık hasret – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    29 yıllık hasret

    29 yıllık hasret

    Avrupa’yı hedefleyen Göz-Göz, evinde son 5 maçta diş geçiremediği ekibini eli boş göndererek, hem çıkışa geçmek hem de şanssızlığını kırmak istiyor

    'in flaş ekiplerinden Göztepe, Pazar günü alt taraftan kopmak isteyen Antalya'yla kritik bir maça çıkacak. İlk yarıda rakibini 3-1 deviren sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibiyle evinde oynadığı son 5 maçı kazanamadı. Antalya'yı 'de son olarak 1990-91 sezonunda 2-0 mağlup eden Göz-Göz, ardından 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

    AVRUPA kupalarına katılma yolunda mutlak 3 puan hedefleyen Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, taraftarın desteği ile Antalyaspor karşısında istedikleri skoru alacaklarına inandığını söyledi. Tuna , "Biz iyi bir takımız. Bulunduğumuz konum itibarıyla rahatız. 'u yenip üst sıralara doğru ilerlemek istiyoruz. Sezon sonunda Avrupa kupalarına gidecek sıralamada yerimizi alacağız" diye konuştu. Bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor, şu ana kadar Süper Lig'de deplasmanda galibiyet yüzü göremedi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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