Göztepe’den 121. Filo’ya ziyaret – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    ’den 121. Filo’ya ziyaret

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>’den 121. Filo’ya ziyaret

    , İzmir Çiğli’de bulunan ve personelinin çoğunun Göztepeli olduğu bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığını ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta sahaya pilot ceketiyle çıkan 'da ziyarette yer aldı.

    ekiplerinden , İzmir'de bulunan 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığına ziyarette bulundu. Geçtiğimiz hafta sahaya 121. Filo'dan Göztepeli pilotların hediye ettiği pilot ceketiyle çıkan 'nın da yer aldığı ziyarette İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Yönetim Kurulu Üyesi Can Kestelli, Takım Menajeri İlhan Şahin ve futbolcular da hazır bulundu.

    Filo komutanlarından Yaşar Kadıoğlu ve Ümit Hürüz'ün eşlik ettiği ziyarette eğitim uçuşunda şehit olan pilotlar Yunus Bal ile Resul Ekrem Gökdoğan anısına yaptırılan formalar da ziyaretin sonunda teslim edildi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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