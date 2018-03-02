Göztepe’den 121. Filo’ya ziyaret
Göztepe, İzmir Çiğli’de bulunan ve personelinin çoğunun Göztepeli olduğu bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığını ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta sahaya pilot ceketiyle çıkan Teknik Direktör Tamer Tuna'da ziyarette yer aldı.
Filo komutanlarından Yaşar Kadıoğlu ve Ümit Hürüz'ün eşlik ettiği ziyarette eğitim uçuşunda şehit olan pilotlar Yunus Bal ile Resul Ekrem Gökdoğan anısına yaptırılan formalar da ziyaretin sonunda teslim edildi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:46
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 34
Yorum
Nirvana Q7 kendine dirsek atana aynı şekilde karşılık verdi ve cezasını gördü . Başka cezaya gerek olmamalı . J. De F...ing Souza ceza görmeli .
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Senaryo yazmışlar
Toplam 11
Yorum
Nirvana Bu Fb lilerin bir no lu özelliği seyrettiklerini anlamamaları .
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Koridorlar karıştı
Toplam 24
Yorum
barış kadıköy ve cehennme ha, valla çok güldüm : ) )
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