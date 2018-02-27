Demba, Jahovic’i aratmadı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Demba, Jahovic’i aratmadı

    Demba, Jahovic’i aratmadı

    ’nin Senegalli yıldızı, Osmanlı maçıyla gol siftahı sonrasında Sivas’ı da jeneriklik füzesiyle yıkan isim oldu. ’ya giden takımın golcüsü Jahovic’in yokluğunu unutturdu

    'nin devre arasında 'in takımından transfer ettiği dünyaca ünlü golcü , sarı-kırmızılılara çabuk ısındı. Önce 3-3 biten maçında siftah yapan Senegalli yıldız, karşısında jeneriklik bir gole imza atarak kalitesini gösterdi. Yaşadığı ağır sakatlığa ve maç eksiğine rağmen mücadeleci yapısını sürdüren 32 yaşındaki santrfor, taraftarın da gönlünü fethetti. Göztepeli futbolseverlerin özel besteler eşliğinde sevgi gösterilerinde bulunduğu Demba Ba, devre arasında 'a satılan takımın golcüsü Adis Jahovic'in yokluğunu da çoktan unutturdu.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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