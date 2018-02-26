Ligde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi.

Sivasspor maçında uzun süre forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik program uygulanırken, diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar, idmanı şut çalışması ile tamamladı.

Göztepe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.