Göztepe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    , Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

    Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cumartesi günü 'e konuk olacak , müsabakanın hazırlıklarına başladı.

    Ligde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, maçı hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi.

    Sivasspor maçında uzun süre forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik program uygulanırken, diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar, idmanı şut çalışması ile tamamladı.

    yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:30
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