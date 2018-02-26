Göztepe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi.
Sivasspor maçında uzun süre forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik program uygulanırken, diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar, idmanı şut çalışması ile tamamladı.
Göztepe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:30
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Toplam 34
Yorum
mehmet gecen yıl advocat vardı da ne oldu? en kariyerli hocalardan biriydi. asıl sorun iflas etmiş olan yönetimdir. sakat yada vasat oyuncu doldu .
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Usta kalemler derbiyi yazdı
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Yorum
FANATİK BJK EZE EZE YENDİ
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 13
Yorum
POLAT İlk yarı hakemle kazandılar zaten illa her maç lehlerine bir hakem hatası oluyor nedense. Bizim nizami gole ofsayt, onların ofsayta gol der
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