Tamer Tuna'nın montunun sırrı
Sivasspor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, kazanmaya alışkın bir takım olduklarını ifade ederek, “Seri olur mu bilmiyorum ama lig sonunda iyi bir pozisyonda olacağımızı biliyorum” diye konuştu
Ligin ikinci yarısında takımda bir düşüş beklediklerini, bu düşüşleri de puan kaybettikleri maçta yaşadıklarını anlatan Tuna, "Bugün kazanmak güzeldi. Son dakikalarda yediğimiz gollerin stresini yaşadık ama oyuncularımızın konsantrasyonları çok yüksekti. Biz kazanmaya alışkın bir takımız. Seri olur mu bilmiyorum ama lig sonunda iyi bir pozisyonda olacağımızı biliyorum" diye konuştu.
Yere sağlam basan bir takıma sahip olduklarını da ifade eden Tuna, "Bu maç berabere de bitseydi hedefimiz her maçı kazanabilmekti. UEFA Avrupa Kupasına katılabilmek her Göztepeli'nin rüyası, ben de bir Göztepeliyim. Bu yıl gerçekleşmese de geleceğe yönelik alacağımız kararlarla bu hedefimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
"Göztepeli pilotların hediyesi"
Sahaya çıktığı askeri pilot montuyla ilgili de konuşan başarılı teknik adam, "Göztepe armalı bu mont İzmir'de pilotluk eğitimi gören pilotların giydiği bir mont. Bunu bana Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ndeki pilotlar hediye etti. Komutanımız da dahil çoğu pilotumuz Göztepeli. Geçtiğimiz hafta şehit olan pilotlarımız vardı İzmir'de onları da anmak istedik. Bugün bu montu gururla taşıdım. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:45
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Tamer Tuna'nın montunun sırrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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