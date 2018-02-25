Göztepe'den Elon Musk'a mesaj – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'den 'a mesaj

    Göztepe'den Elon Musk'a mesaj

    'nin sosyal medya ekibi, 'nın maçında attığı golle ilgili 'a mesaj gönderdi.

    'in 23. haftasında , sahasında u konuk etti. Göztepe, Sivas'ı 'nın 35. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

    Göztepe'nin yıldızı Demba Ba, ceza alanı dışından attığı harika golle gündeme oturdu. Göztepe Kulübü'nün sosyal medya ekibi golün ardından uzay taşımacılığı şirketi Space X'in CEO'su 'a Twitter'dan mesaj yolladı.

    Göztepe'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

    "Hey Elon! Demba Ba'nın roketini gördün mü? Muhteşemdi"

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:13
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