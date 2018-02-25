Göztepe'nin sosyal medya ekibi, Demba Ba'nın Demir Grup Sivasspor maçında attığı golle ilgili Elon Musk'a mesaj gönderdi.
Göztepe'nin yıldızı Demba Ba, ceza alanı dışından attığı harika golle gündeme oturdu. Göztepe Kulübü'nün sosyal medya ekibi golün ardından uzay taşımacılığı şirketi Space X'in CEO'su Elon Musk'a Twitter'dan mesaj yolladı.
Göztepe'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Hey Elon! Demba Ba'nın roketini gördün mü? Muhteşemdi"
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:13
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Göztepe'den Elon Musk'a mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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