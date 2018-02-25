Göztepe pusuya yattı! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    pusuya yattı!

    Göztepe pusuya yattı!
    Ligde son 6 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe, bugün konuk edeceği Sivasspor için hazırlıklarını tamamladı. Sakat Hakan Çinemre ile Ömer ve cezalı Traore'den yoksun bu karşılaşmaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, 3 puana şartlandı. Teknik direktör Tamer Tuna, taraftar desteğiyle kazanacaklarını belirtip, "Tüm camia, Avrupa kupalarına katılmayı çok istiyor. Bu yolda önemli bir 90 dakikaya çıkacağız ve istediğimizi alacağız" dedi.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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