Göztepe pusuya yattı!

Ligde son 6 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe, bugün konuk edeceği Sivasspor için hazırlıklarını tamamladı. Sakat Hakan Çinemre ile Ömer ve cezalı Traore'den yoksun bu karşılaşmaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, 3 puana şartlandı. Teknik direktör Tamer Tuna, taraftar desteğiyle kazanacaklarını belirtip, "Tüm camia, Avrupa kupalarına katılmayı çok istiyor. Bu yolda önemli bir 90 dakikaya çıkacağız ve istediğimizi alacağız" dedi.