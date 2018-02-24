Yıldızlar savaşı

Göztepe-Sivasspor maçında; golle dönüş yapan Demba Ba, 3 maçta 3 gol atan Brezilyalı yıldız Robinho’yla futbolseverlere resital sunacak

SÜPER Lig'de yarınki Göztepe- Sivas maçında Demba Ba ile Robinho futbolseverlere resital sunmak için mücadele edecek. 3-3'lük Osmanlı maçında siftah yapan Senegalli golcü, takımının yine en etkili hücum silahı olacak. Yiğido'nun dünyaca ünlü sambacısı ise Kayseri ve Osmanlı (2) maçlarında attığı gollerle kalitesini gösterdi. İzmir'deki dev buluşma öncesi taraftarların heyecanı şimdiden doruğa çıktı.