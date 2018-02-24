Yıldızlar savaşı – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yıldızlar savaşı

    Yıldızlar savaşı

    Göztepe-Sivasspor maçında; golle dönüş yapan , 3 maçta 3 gol atan Brezilyalı yıldız Robinho’yla futbolseverlere resital sunacak

    SÜPER Lig'de yarınki Göztepe- Sivas maçında Demba Ba ile Robinho futbolseverlere resital sunmak için mücadele edecek. 3-3'lük Osmanlı maçında siftah yapan Senegalli golcü, takımının yine en etkili hücum silahı olacak. Yiğido'nun dünyaca ünlü sambacısı ise Kayseri ve Osmanlı (2) maçlarında attığı gollerle kalitesini gösterdi. İzmir'deki dev buluşma öncesi taraftarların heyecanı şimdiden doruğa çıktı.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldızlar savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN