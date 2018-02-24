Yıldızlar savaşı
Göztepe-Sivasspor maçında; golle dönüş yapan Demba Ba, 3 maçta 3 gol atan Brezilyalı yıldız Robinho’yla futbolseverlere resital sunacak
SÜPER Lig'de yarınki Göztepe- Sivas maçında Demba Ba ile Robinho futbolseverlere resital sunmak için mücadele edecek. 3-3'lük Osmanlı maçında siftah yapan Senegalli golcü, takımının yine en etkili hücum silahı olacak. Yiğido'nun dünyaca ünlü sambacısı ise Kayseri ve Osmanlı (2) maçlarında attığı gollerle kalitesini gösterdi. İzmir'deki dev buluşma öncesi taraftarların heyecanı şimdiden doruğa çıktı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
-
Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
-
Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
Yıldızlar savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.