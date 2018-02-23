Traore’ye iki maç ceza çıktı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Traore’ye iki maç ceza çıktı

    Traore’ye iki maç ceza çıktı
    PFDK, kulüplere ceza yağdırdı. Kurul, Göztepe'nin G.Birliği maçında kırmızı kart gören futbolcusu Adama Traore'ye 2 maç ceza verdi. PFDK ayrıca, Konyaspor'a Beşiktaş maçından, Kayserispor'a da deplasmandaki Antalyaspor karşılaşmasından bazı tribünlerdeki taraftarlarının elektronik biletlerini bloke etti.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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