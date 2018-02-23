Göztepe zafer peşinde
6 maçtır kazanamayan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Bir galibiyet hepimizi ayağa kaldırır” diye oyuncularını Sivasspor maçına motive ediyor
Tuna'nın toplantılarda, "Geride kalan haftaları unutalım. Sivasspor'a karşı kazanıp yeni bir sayfa açalım. Daha önce de kazanamama serisi yakalamıştık, bir galibiyet hepimizi ayağa kaldırır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
3 yıldız döndü Tuna rahatladı
Göztepe'de, G.Birliği maçında cezaları nedeniyle oynayamayan kaleci Beto ve orta saha Castro'nun yanı sıra sağ dizinden sakatlığı bulunan stoper Kadu'nun takıma dönecek olması Tamer Tuna'yı rahatlattı. Üç önemli ismini yeniden on bire monte edecek Tuna'nın, kırmızı kart cezalısı sol bek Traore'nin yokluğunda ise Leo Schwechlen'e şans vereceği öğrenildi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:02
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Göztepe zafer peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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