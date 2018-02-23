Göztepe zafer peşinde – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    zafer peşinde

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> zafer peşinde

    6 maçtır kazanamayan ’de , “Bir galibiyet hepimizi ayağa kaldırır” diye oyuncularını maçına motive ediyor

    İlk yarının flaş ekibi , ligin ikinci yarısıyla birlikte düşüşe geçti ve G.Birliği deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönüp galibiyet hasreti 6 maça çıktı. , pazar günü sahalarındaki maçı öncesi takımı motive etmeye başladı.

    Tuna'nın toplantılarda, "Geride kalan haftaları unutalım. 'a karşı kazanıp yeni bir sayfa açalım. Daha önce de kazanamama serisi yakalamıştık, bir galibiyet hepimizi ayağa kaldırır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    3 yıldız döndü Tuna rahatladı
    'de, G.Birliği maçında cezaları nedeniyle oynayamayan kaleci Beto ve orta saha Castro'nun yanı sıra sağ dizinden sakatlığı bulunan stoper Kadu'nun takıma dönecek olması Tamer Tuna'yı rahatlattı. Üç önemli ismini yeniden on bire monte edecek Tuna'nın, kırmızı kart cezalısı sol bek Traore'nin yokluğunda ise Leo Schwechlen'e şans vereceği öğrenildi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    zafer peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN