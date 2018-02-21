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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’nin en kötü maçı

    Göztepe’nin en kötü maçı
    Gençlerbirliği'ne Başkent'te 3-0 yenilip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran , sezonun en kötü performansını Ankara'da sergiledi. Sol bek Traore'nin 29. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle gardı düşen, kalesinde birçok pozisyon veren ve tehlikeli atağı bulunmayan sarı-kırmızılılar, ligdeki en farklı yenilgisini aldı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:35
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