Göztepe, hücumda sorun yaşıyor

İlk yarının ilk 5 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu devrede ise sadece 5 kez sevinç yaşayabildi. Henüz galibiyetle tanışamayan Göztepe, ilk yarıda Fenerbahçe ve Osmanlıspor'a 2'şer, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne de 3'er gol attı. Rövanşlarda ise hücum hattında kısır kalan Göztepe, Fenerbahçe ve Kayserispor'un ağlarını 1'er, Osmanlıspor'un filelerini 3 kez sarstı. İlk yarıda yalnızca Kayserispor'a gol atamayan Göztepe, 2018 yılında ise Trabzonspor ve Gençlerbirliği müsabakalarını boş geçti. Gol ortalaması maç başına 2'den 1'e düşen İzmir ekibi savunmada da sorun yaşadı. İlk devrenin ilk 5 maçında 7 gol yiyen Göztepe, ikinci yarı ise 9 kez topu ağlarından çıkardı.



Son 3 sezondur ikinci yarılarda düşüşe geçen sarı-kırmızılılar ilk yarı performansının da 7 puan gerisinde kaldı. İzmir ekibi ilk devredeki 5 maçta 10 puanı hanesine yazdırırken, ikinci yarıda 3 puan toplayabildi. Sezonun ilk yarısında topladığı 16 puanla Fenerbahçe ile birlikte deplasmanların en başarılı iki takımından biri olan Göztepe, aldığı kötü sonuçlarla istatistiklerini de geriletti. Son 4 dış saha müsabakasından sadece 1 puan çıkaran Göztepe, bu kategoride 5'nci sıraya geriledi. Tüm olumsuzluklara rağmen ilk devrede aldığı başarılı skorlarla ayakta duran İzmir ekibi, 22'nci hafta itibarıyla ilk 5 sıranın 2 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör Tamer Tuna, futbolcularına güvenin tam olduğunu söyledi. Mutlaka çıkışa geçeceklerini belirten genç teknik adam, "Avrupa kupaları hedefimizden sapmayacağız. Avrupa kupalarına katılmayı hepimiz çok istiyoruz. İyi bir takımız ve istediğimiz sonuçları alacağız" dedi.