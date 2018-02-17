Göztepe Günay'a güveniyor

Geçen yıl özellikle 4 Haziran'da Eskişehirspor'la oynanan Play-Off finalinde kurtardığı atışlarla sarı-kırmızılılara Süper Lig kapısını açan isimlerden olan Günay, bu sezon ise ligde Beto'nun sakatlandığı 2 maçta kaleye geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda Günay'ın kaleyi koruduğu karşılaşmalarda Trabzonspor'u 3-2 yenip Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Tecrübeli eldiven, 2 maçta toplam 135 dakika sahada kalarak kalesinde 5 gol gördü. Kadu'nun da sakatlığının bulunduğu Göztepe, bu sezon tecrübeli stoperden yoksun 2 maça çıktı. Kadu'nun sakat olduğu Galatasaray deplasmanını 3-1 kaybeden Göztepe, Brezilyalı stoperin cezalı olduğu Kayserispor mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.