Göztepe Günay'a güveniyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de cezası nedeniyle kaleci Beto'nun yerine Gençlerbirliği maçında Günay görev alacak.
Geçen yıl özellikle 4 Haziran'da Eskişehirspor'la oynanan Play-Off finalinde kurtardığı atışlarla sarı-kırmızılılara Süper Lig kapısını açan isimlerden olan Günay, bu sezon ise ligde Beto'nun sakatlandığı 2 maçta kaleye geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda Günay'ın kaleyi koruduğu karşılaşmalarda Trabzonspor'u 3-2 yenip Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Tecrübeli eldiven, 2 maçta toplam 135 dakika sahada kalarak kalesinde 5 gol gördü. Kadu'nun da sakatlığının bulunduğu Göztepe, bu sezon tecrübeli stoperden yoksun 2 maça çıktı. Kadu'nun sakat olduğu Galatasaray deplasmanını 3-1 kaybeden Göztepe, Brezilyalı stoperin cezalı olduğu Kayserispor mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:32
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Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı
Toplam 6
Yorum
ee tff başkanı ve mhk başkanı futbolun başından gitmedikçe dalga dümen devam eder
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
Karakartal Kıskançlığınızdan,kuduruyorsunuz.İnsanın içinde hasedlik ve art niyet varsa o insana laf anlatamazsınız. Kulaklar sağır,gözler kör olur.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
sam Demekki bu yuzden Aykut 76 puanla sampiyonuz diyor buyuk yerden garanti verilmis artik MHK istifa demiyor masa altindaistedigini almislar
Göztepe Günay'a güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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