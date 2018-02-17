Biz bir takımız
Müthiş kurtarışlarıyla ‘Beton’ lakabını alan Beto ve orta sahanın dinamosu Castro ile stoper Kadu’dan yoksun olarak G.Birliği’nin karşısına çıkacak Göz Göz’de genç çalıştırıcı 3 puandan emin
TEK YOL GALİBİYET
TUNA'NIN, kaleci Beto'nun eksikliğinde kalede Günay'ı, Castro'nun yokluğunda Poko, Kadu'nun yerine ise stoperde Reis'i oynatması bekleniyor. G.Birliği'nin de çıkışta olan bir takım olduğunun altını çizen genç çalıştırıcı, "Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekiplerle oynayacağımız karşılaşmalar kolay geçmeyecek. Osmanlıspor maçında da bunu gördük. Her ekip, bize karşı özel önlemler alıyor, çünkü biz hedef takımız. Ancak ne olursa olsun futbolun güzelliklerini sahaya yansıtarak tamamen galibiyet için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.
EN ÖNEMLİ KOZ DEMBA BA
Göztepe'nin geçen hafta Osmanlı maçıyla gol siftahı yapan yıldız transferi Demba Ba, G.Birliği maçında da en önemli kozu olacak.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:26
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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