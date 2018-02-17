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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Biz bir takımız

    Biz bir takımız

    Müthiş kurtarışlarıyla ‘Beton’ lakabını alan ve orta sahanın dinamosu ile stoper ’dan yoksun olarak G.Birliği’nin karşısına çıkacak Göz Göz’de genç çalıştırıcı 3 puandan emin

    SÜPER Lig'de pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı G.Birliği'ni yenerek 5 maç aradan sonra hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefleyen Göztepe'de önemli eksikler Teknik Direktör Tamer Tuna'nın gözünü korkutmuyor. Kart cezalıları kaleci Beto ve orta saha Castro'nun yanı sıra sağ dizinden sakatlanan stoper 'dan yararlanamayacak olan Tuna, "Elbet sürekli forma giyen oyuncularımızın Ankara'da görev yapamayacak olması handikap gibi görünebilir. Ancak biz bir takımız. Mevcut futbolcularımızın kalitelerinden şüphem yok" diye iddiasını ortaya koydu.

    TEK YOL GALİBİYET
    TUNA'NIN, kaleci Beto'nun eksikliğinde kalede Günay'ı, Castro'nun yokluğunda Poko, Kadu'nun yerine ise stoperde Reis'i oynatması bekleniyor. G.Birliği'nin de çıkışta olan bir takım olduğunun altını çizen genç çalıştırıcı, "Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekiplerle oynayacağımız karşılaşmalar kolay geçmeyecek. Osmanlıspor maçında da bunu gördük. Her ekip, bize karşı özel önlemler alıyor, çünkü biz hedef takımız. Ancak ne olursa olsun futbolun güzelliklerini sahaya yansıtarak tamamen galibiyet için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

    EN ÖNEMLİ KOZ DEMBA BA
    'nin geçen hafta Osmanlı maçıyla gol siftahı yapan yıldız transferi Demba Ba, G.Birliği maçında da en önemli kozu olacak.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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