GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, tesislerde düzenlediği basın toplantısında hain teröristlere karşı Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize rahmet dileyip, kahraman ordumuza destek verdi. Tuna, "Allah, ordumuzun yanında olsun. Akıttığımız her kanın nasıl değerli olduğunun ve kendi canımızdan gittiğinin farkındayız. Kahraman Mehmetçiğimiz, ülkemizin bütünlüğünü ve bunun koruyuculuğunu ebediyen sürdürecek. Biz de dualarımızla onların yanındayız" dedi.

'HEDEFİMİZ AVRUPA'

LİGDE Gençlerbirliği karşısında kritik bir maça çıkacaklarını da belirten Tuna, hedeflerini büyüttükleri için beklentilerin arttığını, bunun için de kaybedilen puanların taraftarları üzdüğünü söyledi. SÜPER Lig'de 5 maçtır kazanamamalarına rağmen Avrupa hedefinden sapmadıklarını vurgulayan genç çalıştırıcı, "Avrupa hedeflerimiz var. Bu bizde bir baskı oluşturmuyor. Tam tersi Avrupa düşüncesi bizim daha gerçekçi planlar yapmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'EFSANE TAKIMIN İZİNDEYİZ'

GENÇ teknik adam, Göztepe'nin tarihindeki efsane takımın 1969 ve 1970'li senelerde Avrupa'da elde ettiği başarıları örnek aldıklarını da vurguladı. Başarılı Hoca, "Biz de efsane takımımızın yaptıklarını gerçekleştirme hedefindeyiz. İnşallah Göztepe'yi Avrupa'ya götüreceğiz. Bu sadece benim isteğim değil, tüm Göztepe Avrupa'yı çok istiyor. Önemli olan çok iyi bir planlama yapmak. Geçen sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Osmanlıspor ve Konyaspor teknik direktör değişikliğine gitti. O nedenle her sezon Avrupa kupalarına katılmayı da kalıcı hale getirmeliyiz" diye konuştu.



'Demba'da kuşkum yok'

TAMER Tuna, geçen hafta Osmanlı karşısında ilk golünü atıp siftah yapan Demba Ba ile Beşiktaş'ta çalıştığı için özelliklerini ve kendilerine katacaklarını bildiğini hatırlatıp, "Uzun zamandır maç oynamadığı için şüphe uyandırıyordu. Fiziksel kalitesini bildiğim için kuşku duymadım. İnşallah bir daha sakatlık yaşamaz. İstediğimiz pozitif futbol anlamında bize katkı sağlayacak. Yarım sezonun sonrasında karşılıklı görüşülecek bir opsiyon var. Umarız Göztepe'de kalır" dedi.



G.BİRLİĞİ KARŞISINDA KADU'YU RİSKE ETMEYECEK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tuna, Osmanlı maçında sağ dizinden sakatlanan stoper Kadu'yu G.Birliği maçında riske etmeyeceğini söyledi. Brezilyalı savunmacının ciddi bir durumu olmadığını ancak tedbir amaçlı 11'e almayacağını belirten Tuna, sarı kart cezalısı kaleci Beto ve orta saha Castro'nun eksikliğinin kendileri için handikap olduğunu vurguladı.