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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    zafer peşinde

    Göztepe zafer peşinde

    Uzatmada yediği golle ’la 3-3 kalan, üst üste 3. beraberliğini alan sarı-kırmızılılar, yeni bir seri başlatmak için deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

    LİGİN ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan , son 3 sezondur aynı kabusu yaşıyor. Son olarak Osmanlı'yla evinde 3-3 berabere kalarak, galibiyet hasretini 5 maça yükselten sarı-kırmızılılar, 2015-16 ve 2016- 17 sezonlarında 1. Lig'de de ikinci yarılarda düşüşe geçti. ekibi, 2015-16'da ilk 6 maçta 3 puan yüzü görmedi. Geçen sezon ise ilk 6 karşılaşmada 1 galibiyet elde etti. 'de ikinci devrede toplamda 9 puan kaybeden Göz Göz, 33 puanla 7'nci sıraya yerleşti. 14 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de, ilk sezonunda Avrupa'yı hedefleyen Göztepe, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı 'ni yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Tamer Tuna, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Gençlerbirliği karşısında en iyi şekilde mücadelemizi sergileyeceğiz. 'ten 3 puanla dönüp şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Yeni bir seri başlatarak, tekrar üst sıralara tırmanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Dört kötü, bir iyi haber
    GÖZTEPE'de Osmanlı maçında dizinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen Kadu'da korkulan olmadı. MR'ı çekilen Brezilyalı stoperin dizinde ödem tespit edildiği, yoğun tedaviyle yarından sonra takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra kart cezalıları kaleci Beto ile orta saha Castro, Başkent'te oynayamayacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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