Göztepe zafer peşinde

LİGİN ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Göztepe, son 3 sezondur aynı kabusu yaşıyor. Son olarak Osmanlı'yla evinde 3-3 berabere kalarak, galibiyet hasretini 5 maça yükselten sarı-kırmızılılar, 2015-16 ve 2016- 17 sezonlarında Spor Toto 1. Lig'de de ikinci yarılarda düşüşe geçti. İzmir ekibi, 2015-16'da ilk 6 maçta 3 puan yüzü görmedi. Geçen sezon ise ilk 6 karşılaşmada 1 galibiyet elde etti. Süper Lig'de ikinci devrede toplamda 9 puan kaybeden Göz Göz, 33 puanla 7'nci sıraya yerleşti. 14 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de, ilk sezonunda Avrupa'yı hedefleyen Göztepe, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği'ni yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Tamer Tuna, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Gençlerbirliği karşısında en iyi şekilde mücadelemizi sergileyeceğiz. Başkent'ten 3 puanla dönüp şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Yeni bir seri başlatarak, tekrar üst sıralara tırmanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dört kötü, bir iyi haber

GÖZTEPE'de Osmanlı maçında dizinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen Kadu'da korkulan olmadı. MR'ı çekilen Brezilyalı stoperin dizinde ödem tespit edildiği, yoğun tedaviyle yarından sonra takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra kart cezalıları kaleci Beto ile orta saha Castro, Başkent'te oynayamayacak.