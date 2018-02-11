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    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Helal olsun size

    Helal olsun size

    İzmir ekibi, Demba Ba ve Gouffran ile 2 farkı buldu. Osmanlı, Özer ve Cikalleshi ile geri döndü. Castro, Göz-Göz’ü bir kez daha üstünlüğe taşıdı. 90+4’te Chikalleshi penaltıdan skoru belirledi

    Spor Toto Süper Lig'de ile arasındaki maç nefesleri kesti. Öyle ki izleyenlere "Sanki Premier Lig maçı" dedirttiler. Maça konuk Osmanlı iyi başladı. 7. dakikada Özer Hurmacı'nın müthiş şutu direkten geri geldi. 23. dakikada Gouffran'ın pasında Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. 35'te Castro'nun kestiği topu Gouffran nefis bir kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. 43. dakikada Vrsajevic'in ortasında Kosanovic büyük hata yaptı. Ömer Hurmacı meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. Devreye 2-1 Göztepe üstünlüğüyle gidildi.

    HEYECAN HİÇ EKSİLMEDİ
    İkinci yarıda da maçta tempo hiç düşmedi. 59. dakikada Cikalleshi skora dengeyi getirdi: 2-2. 76'da Göztepe gole çok yaklaştı. Demba Ba frikikte müthiş vurdu, meşin yuvarlak direkte patladı. 2 dakika sonra Osmanlıspor bu kez öne geçme fırsatını harcadı. Aminu, Beto'dan sıyrılıp vurdu, Reis çizgiden çıkardı. 84'te Gouffran'ın şutunu, Karcemarskas kurtardı. Dönen topa Castro çok iyi yatıp vurdu, Göztepe 3-2 öne geçti. 90+4'te Osmanlı penaltı kazandı. Cikalleshi'nin golüyle müthiş maç 3-3 berabere bitti.

    Beto ve Castro haftaya yok
    Göztepe, 90+4'te puanları kaybederken 2 oyuncusunu da fire verdi. Sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan kaleci Beto ile orta saha oyuncusu Andre Castro, Osmanlıspor karşılaşmasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen iki futbolcu haftaya Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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