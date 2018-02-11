Helal olsun size
İzmir ekibi, Demba Ba ve Gouffran ile 2 farkı buldu. Osmanlı, Özer ve Cikalleshi ile geri döndü. Castro, Göz-Göz’ü bir kez daha üstünlüğe taşıdı. 90+4’te Chikalleshi penaltıdan skoru belirledi
HEYECAN HİÇ EKSİLMEDİ
İkinci yarıda da maçta tempo hiç düşmedi. 59. dakikada Cikalleshi skora dengeyi getirdi: 2-2. 76'da Göztepe gole çok yaklaştı. Demba Ba frikikte müthiş vurdu, meşin yuvarlak direkte patladı. 2 dakika sonra Osmanlıspor bu kez öne geçme fırsatını harcadı. Aminu, Beto'dan sıyrılıp vurdu, Reis çizgiden çıkardı. 84'te Gouffran'ın şutunu, Karcemarskas kurtardı. Dönen topa Castro çok iyi yatıp vurdu, Göztepe 3-2 öne geçti. 90+4'te Osmanlı penaltı kazandı. Cikalleshi'nin golüyle müthiş maç 3-3 berabere bitti.
Beto ve Castro haftaya yok
Göztepe, 90+4'te puanları kaybederken 2 oyuncusunu da fire verdi. Sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan kaleci Beto ile orta saha oyuncusu Andre Castro, Osmanlıspor karşılaşmasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen iki futbolcu haftaya Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:57
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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