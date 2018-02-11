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    11 Şubat 2018, Pazar
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    galibiyete hasret kaldı

    Göztepe galibiyete hasret kaldı

    'in 21. haftasında evinde 'la 3-3 berabere kalan , bu sezon 4. kez öne geçtiği bir müsabakada üstünlüğünü koruyamadı.

    , 33 puana ulaştığı 21. haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu maçlarda 35 gol atan temsilcisi kalesinde 32 gol gördü.

    maçıyla ligde 5 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3. beraberliğini aldı.

    4 kez üstünlüğünü koruyamadı
    Göztepe, bu sezon puan kaybettiği 12 maçın 4'ünde öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü maç sonuna taşıyamadı.

    Ligin ilk haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Göztepe, 9. haftada 3-1 üstünlük kurduğu Aytemiz Alanyaspor maçında 3-3'lük beraberliği engelleyemedi.

    17. haftada 9. dakikada Galatasaray deplasmanında skoru 1-0'a taşıyan Göztepe, rakibine 3-1 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, dünkü Osmanlıspor karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru 2-2'ye taşıyan rakibi karşısında bir kez daha üstünlük kurdu, ancak son anlarda penaltıdan yediği golle 1 puanla yetindi.

    13 futbolcu gol attı
    Dünkü karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini atan ve 'la Göztepe'de bu sezon gol atan futbolcu sayısı 13'e çıktı.

    'a transfer olan Adis Jahovic'in 14 golünün bulunduğu İzmir temsilcisinde ile Tayfur Bingöl'ün dörder, Nabil Ghilas, ve 'in ikişer, Kadu, Rajko Rotman, , Andre Poko, , Yoan Gouffran ve Demba Ba'nın da birer golü var.

    Bu arada, kaleci Beto ve Andre Castro'nun cezalı duruma düştüğü Göztepe'de, Halil Akbunar, ve Selçuk Şahin ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:42
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