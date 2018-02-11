Göztepe galibiyete hasret kaldı

Göztepe, 33 puana ulaştığı 21. haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu maçlarda 35 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 32 gol gördü.

Osmanlıspor maçıyla ligde 5 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3. beraberliğini aldı.



4 kez üstünlüğünü koruyamadı

Göztepe, bu sezon puan kaybettiği 12 maçın 4'ünde öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü maç sonuna taşıyamadı.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Göztepe, 9. haftada 3-1 üstünlük kurduğu Aytemiz Alanyaspor maçında 3-3'lük beraberliği engelleyemedi.

17. haftada 9. dakikada Galatasaray deplasmanında skoru 1-0'a taşıyan Göztepe, rakibine 3-1 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, dünkü Osmanlıspor karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru 2-2'ye taşıyan rakibi karşısında bir kez daha üstünlük kurdu, ancak son anlarda penaltıdan yediği golle 1 puanla yetindi.



13 futbolcu gol attı

Dünkü karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini atan Demba Ba ve Yoan Gouffran'la Göztepe'de bu sezon gol atan futbolcu sayısı 13'e çıktı.

Atiker Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'in 14 golünün bulunduğu İzmir temsilcisinde Andre Castro ile Tayfur Bingöl'ün dörder, Nabil Ghilas, Oscar Scarione ve Selçuk Şahin'in ikişer, Kadu, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre Poko, Ömer Şişmanoğlu, Yoan Gouffran ve Demba Ba'nın da birer golü var.

Bu arada, kaleci Beto ve Andre Castro'nun cezalı duruma düştüğü Göztepe'de, Halil Akbunar, Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.