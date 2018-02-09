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    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hedef yeniden ilk beş

    Hedef yeniden ilk beş

    maçtır kazanamayan ’de Osmanlı mücadelesi için, “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Üst sıralarda yeniden adımızı görmek istiyoruz” dedi

    SÜPER Lig'de son 4 maçından galibiyet çıkaramayan ve üst sıralardan uzaklaşan Göztepe, yarın Osmanlıspor'u yenip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. karşılaşmasının büyük öneme sahip olduğunu belirten Teknik Direktör Tamer Tuna, sahalarında taraftarın desteği ile 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını söyledi. Başkent ekibinin iyi bir takım olduğunu belirten Tuna, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Üst sıralarda yeniden adımızı görmek istiyoruz" dedi.

    DEPLASMAN FAKİRİ
    KARABÜK'TEN yeni transfer orta saha Poko'nun cezalı olduğu temsilcisinde forvet Ömer Şişmanoğlu ve stoper Hakan Çinemre'nin sakatlıkları ise sürüyor. ise ligde dış sahada en kötü performans sergileyen ekip oldu. Mor-sarılılar, oynadığı 9 deplasman maçında sadece Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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