Hedef yeniden ilk beş
maçtır kazanamayan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna Osmanlı mücadelesi için, “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Üst sıralarda yeniden adımızı görmek istiyoruz” dedi
DEPLASMAN FAKİRİ
KARABÜK'TEN yeni transfer orta saha Poko'nun cezalı olduğu İzmir temsilcisinde forvet Ömer Şişmanoğlu ve stoper Hakan Çinemre'nin sakatlıkları ise sürüyor. Osmanlıspor ise ligde dış sahada en kötü performans sergileyen ekip oldu. Mor-sarılılar, oynadığı 9 deplasman maçında sadece Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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