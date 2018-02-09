Göztepe hasret dindirecek

SÜPER Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Göztepe, yarın evinde düşme potasında yer alan Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda Arda Kardeşler'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan stoper Hakan Çinemre ile golcü Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra kart cezalısı orta saha Andre Poko maçta forma giyemeyecek. Geçen hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ikinci yarıda görev yapan Senegalli forvet Demba Ba'nın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Bilet fiyatları VIP 216, numaralı 109, kuzey kale arkası 16.5, misafir tribün 22 TL.

Sıralamada 32 puanla 7. basamakta yer alan Göz-Göz'ün Teknik Direktörü Tamer Tuna, sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Kazanamama serisini taraftarın desteği ile bitireceklerini ifade eden genç teknik adam, "Üst üste zorlu maçlar oynadık. Osmanlıspor'un bulunduğu konum bizi ilgilendirmiyor, rakibimiz iyi bir takım. Ancak yeniden üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz. Sahadan istediğimiz skoru alıp ayrılacağız" yorumunu yaptı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Göztepe, Jahovic ve Tayfur'un golleriyle 2-0 kazanmıştı. Göztepe evinde oynadığı maçlarda 15 puan toplarken, Başkent temsilcisi ise deplasmanlarda yalnızca 1 puan alabildi.

GÖZTEPE

Beto - Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Ngando, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba