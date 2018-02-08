Göztepe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'de 10 Şubat Cumartesi günü Osmanlıspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ilk olarak 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan Göztepeli futbolcuların, ikinci bölümde savunma ve hücum çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Sakatlığı devam eden Ömer Şişmanoğlu'nun yer almadığı antrenmanda, Hakan Çinemre'nin ise takımdan ayrı idman yaptığı kaydedildi.
Antrenmanı kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği bildirildi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:45
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
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