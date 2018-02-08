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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    'de 10 Şubat Cumartesi günü Osmanlıspor'u konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ilk olarak 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan Göztepeli futbolcuların, ikinci bölümde savunma ve hücum çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

    Sakatlığı devam eden Ömer Şişmanoğlu'nun yer almadığı antrenmanda, Hakan Çinemre'nin ise takımdan ayrı idman yaptığı kaydedildi.

    Antrenmanı kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği bildirildi.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:45
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