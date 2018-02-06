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    06 Şubat 2018, Salı
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    'den flaş paylaşımı!

    Göztepe'den flaş Beto paylaşımı!

    'nin ligde dün akşam ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı takımın kalecisi yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

    Zorlu mücadelede yaptığı 9 kurtarışla 'a gol şansı tanımayan , takımının 1 puan almasında başroldeydi. Ayrıca Portekizli kaleci kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maça da imza attı.

    Karşılaşmanın ardından 'nin resmi Twitter hesabından Beto paylaşımı geldi. Paylaşımda Beto'nun görüntüsüyle "Ben tehlikede değilim, tehlikenin kendisiyim." ifadelerine yer verildi.

    Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:04
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