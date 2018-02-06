Göztepe'nin ligde dün akşam Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı takımın kalecisi Beto yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
Zorlu mücadelede yaptığı 9 kurtarışla Trabzonspor'a gol şansı tanımayan Beto, takımının 1 puan almasında başroldeydi. Ayrıca Portekizli kaleci kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maça da imza attı.
Karşılaşmanın ardından Göztepe'nin resmi Twitter hesabından Beto paylaşımı geldi. Paylaşımda Beto'nun görüntüsüyle "Ben tehlikede değilim, tehlikenin kendisiyim." ifadelerine yer verildi.
Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.
"I am not in danger, i am the danger!" pic.twitter.com/oOx8RpE8OG— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 5 Şubat 2018
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:04
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Bu son şans
Toplam 9
Yorum
celasun Uefa kriterleri var. Transfer yapılamaz. Fenerbahçe bu yıl takım olmaya ve sistem oluşturmak için çalışıyor. Biraz sabırlı olmalıyız.
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 1
Yorum
kartal dönsün ama bjk ya değil,g.antepe dönsün ve yedekte beklesin.
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Başakşehir’de kriz!
Toplam 7
Yorum
kadıköy bogası fener terimli cimbomu kadıköyde evire çevire yensinde kim şampiyon olursa olsun çünkü ben bundan zevk alıyorum şampiyonluktan değil
Göztepe'den flaş Beto paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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