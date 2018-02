Göztepe'den flaş Beto paylaşımı!

Zorlu mücadelede yaptığı 9 kurtarışla Trabzonspor'a gol şansı tanımayan Beto, takımının 1 puan almasında başroldeydi. Ayrıca Portekizli kaleci kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maça da imza attı.

Karşılaşmanın ardından Göztepe'nin resmi Twitter hesabından Beto paylaşımı geldi. Paylaşımda Beto'nun görüntüsüyle "Ben tehlikede değilim, tehlikenin kendisiyim." ifadelerine yer verildi.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"I am not in danger, i am the danger!" pic.twitter.com/oOx8RpE8OG